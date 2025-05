Krank - und trotzdem aktiv im Homeoffice / DEKRA Arbeitssicherheitsreport 2025 untersucht neue Arbeitswelten (FOTO)

Stuttgart (ots) -



- Mobiles Arbeiten hat für Beschäftigte Licht und Schatten

- Gesetzliche Arbeitsvorschriften werden häufig nicht umgesetzt

- Digitale Technologien und KI als künftige Herausforderung



Bei den allermeisten Beschäftigten ist das Homeoffice nach wie vor beliebt, es

gibt aber Probleme durch die Entgrenzung von Privat- und Arbeitsleben. Das ist

ein Ergebnis des DEKRA Arbeitssicherheitsreports 2025, für den DEKRA gemeinsam

mit forsa bundesweit 1.500 Beschäftigte befragt hat. Von diesen arbeiten knapp

40 Prozent zumindest teilweise mobil zu Hause im "Homeoffice". Und dort

entstehen Graubereiche: So geben zum Beispiel zwei Drittel der betroffenen

Befragten an, "häufiger" oder "hin und wieder" trotz Krankheit oder

Krankschreibung aus dem Homeoffice heraus zu arbeiten.





Neun von zehn der befragten Beschäftigten, die zumindest teilweise im Homeofficearbeiten (89 Prozent), finden es laut DEKRA/forsa Umfrage gut, dass sie sich immobilen Arbeiten (oder Homeoffice) den Weg ins Büro sparen können. Eine großeMehrheit schätzt es, dass man im Homeoffice auch in gemütlicher Kleidung (73Prozent) arbeiten und sich die Arbeitszeit flexibel einteilen kann (68 Prozent).Mehr als die Hälfte (56 Prozent) kann sich in den eigenen vier Wänden besserkonzentrieren.Die Befragungsergebnisse zeigen auch Belastungen im Homeoffice. Dazu gehören zumBeispiel Störungen durch die Wohnsituation und aufgrund von Familie, Nachbarnoder Lärm von außen (21 Prozent). Ebenso viele plagen sich aufgrund einesmangelhaften, nicht ergonomischen Arbeitsplatzes mit Verspannungen, Rücken- oderKopfschmerzen. Genau jeder fünfte Beschäftigte (20 Prozent) gibt an, durch dieArbeit im Homeoffice längere Arbeitszeiten zu haben oder zu untypischen Zeitenwie beispielsweise am Abend oder am Wochenende zu arbeiten.Die DEKRA Arbeitsschutzexperten erinnern daran, dass der Arbeitgeber auch immobilen Arbeiten für den Arbeits- und Gesundheitsschutz verantwortlich ist. Soist auch für den Arbeitsplatz in den privaten Räumen eineArbeitsschutzunterweisung wichtig, bei der auf eventuelle Gefährdungenhingewiesen wird.Künstliche Intelligenz: Wohl und WeheEin Wandel in der Arbeitswelt, den die DEKRA Experten ebenfalls aufmerksambeobachten, betrifft digitale Technologien und Künstliche Intelligenz (KI).Diesem Thema stehen die Beschäftigten in Deutschland laut der DEKRA/forsa Studiemehrheitlich gelassen gegenüber. Für mehr als die Hälfte der Befragten (58Prozent) spielt KI bei der beruflichen Tätigkeit noch keine konkrete Rolle. Nur13 Prozent der Beschäftigten äußern die Sorge, dass KI den eigenen Arbeitsplatzüberflüssig machen könnte. Immerhin knapp 29 Prozent sehen digitale Technologien