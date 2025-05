Deutz - Aktie im Rampenlicht - 05.05.2025

Mit einer Performance von +7,25 % konnte die Deutz Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Deutz einen Gewinn von +56,33 % verbuchen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,62 % geändert.

Das Rekordhoch des Dax rückt am Montag noch etwas näher. Nach seiner jüngsten Rally gewann der deutsche Leitindex gegen Mittag weitere 0,45 Prozent auf 23.191 Zähler. Damit fehlten weniger als 300 Punkte bis zu seinem Höchststand von 23.476 …

In einem freundlichen Gesamtmarkt sind die Papiere von Deutz am Montag überdurchschnittlich gestiegen. Mit einem Plus von gut 5 Prozent auf 7,25 Euro bauten sie ihre Gewinne seit dem Zolltief von Anfang April auf 45 Prozent aus. Dabei kam den …

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Deutz auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,30 Euro belassen. Die Ergebnisse zum Jahresauftakt seien von den ersten Effekten des Vertriebs für den Daimler-Truck-Off-Highway-Motor, das Gensets-Geschäft von …