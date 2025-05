Übernahmefantasie treibt BP an - Möglicher Käufer Shell fällt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch abseits der feiertagsbedingt geschlossenen Londoner Börse haben Anleger am Montag auf eine mögliche Megafusion am Londoner Markt reagiert. Spekulationen über eine Übernahme des Ölriesen BP durch den Kontrahenten Shell ließen auf der Handelsplattform Tradegate die BP-Aktien um knapp drei Prozent steigen. Shell verloren dagegen 1,4 Prozent. Die Handelsumsätze waren in beiden Aktien überdurchschnittlich.

Shell arbeite mit Beratern an der Prüfung des möglichen Kaufs von BP, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauter Personen. BP wird an der Börse aktuell mit umgerechnet knapp 66 Milliarden Euro bewertet. Shell ist derzeit gut 175 Milliarden Euro schwer.