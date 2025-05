Primary Hydrogen informiert über den Zeitplan seines Explorationsprogramms

Calgary, Alberta – 5. Mai 2025 / IRW-Press / Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FWB: 83W0, OTCQB: HNATF) („Primary“ oder das „Unternehmen“) freut sich, über den Zeitplan für die nächste Phase seiner Explorationsfeldprogramme zu informieren, die auf seinen kanadischen Projekten geplant sind. Die zweite Phase (Phase-2), die detaillierte Feldprobenahmen und Kartierungen bei vorrangigen Zielen umfasst, soll in den kommenden Wochen eingeleitet werden. Dieses Programm wird in Zusammenarbeit mit dem Institut national de la recherche scientifique („INRS“) durchgeführt und wird von branchenführenden Verfahren für die Bodengasprobenahme Gebrauch machen, um genaue und zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten.

„Unser Phase-2-Explorationsprogramm ist ein entscheidender Schritt zur Erschließung des natürlichen Wasserstoffpotenzials in Kanada“, so Benjamin Asuncion, CEO von Primary Hydrogen. „Durch die Kombination rigoroser Probenahmeverfahren mit dem Fachwissen von INRS wollen wir qualitativ hochwertige Daten erfassen, die zur Verfeinerung unseres Explorationsmodells und des Ausbaus unserer Projekte mit Präzision und Zuversicht beitragen sollen.“

Überblick über das Phase-2-Explorationsprogramm

Im Mittelpunkt des Phase-2-Programms stehen folgende Arbeiten:

- Boden- und Gasprobenahmen: Entnahme von Proben auf einem 200 m x 400 m großen Raster, das strategisch an das örtliche Gelände angepasst wird und auf geophysikalische Anomalien, Verwerfungen und geografische Merkmale wie sogenannte „Forest Rings“ (Anm.: große, kreisförmige Muster mit geringer Baumdichte, die in der Taiga im Norden Kanadas auftreten) oder Hexenringe (Anm.: runde Wuchsbilder von Pilzen) ausgerichtet ist.

- Prospektionen und Kartierungen: Detaillierte Feldkartierungen zur Verbesserung des geologischen Verständnisses der vorrangigen Ziele.

- Fortschrittliche Analyse: Einsatz von tragbaren Gasdetektoren für Echtzeit-Ergebnisse vor Ort, die durch die Laborchromatographie zur Analyse mehrerer Elemente (Gas und Minerale) ergänzt werden.

Bei der in Zusammenarbeit mit dem INRS entwickelten Probenahmemethode kommen im Labor geprüfte Techniken zum Einsatz, um die künstliche Erzeugung von Wasserstoff während der Probenahme zu minimieren und so konsistente und zuverlässige Ergebnisse gewährleisten zu können. Die Daten werden der Ausrichtung der nachfolgenden Explorationsphasen dienen und das Vertrauen in die Ermittlung der Quelle anomaler Wasserstoffmesswerte erhöhen.