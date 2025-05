Abu Dhabis Wirtschaftsdelegation in Japan erkundet neue Wege zur Stärkung von Partnerschaften

ABU DHABI, VAE, 5. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der aktuellen Bemühungen Abu Dhabis, die Beziehungen zu führenden globalen Volkswirtschaften auszubauen, wird das Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED) vom 6. bis 9. Mai 2025 eine Wirtschaftsdelegation des Emirats nach Japan leiten, um neue Wege zur Verbesserung der Zusammenarbeit in verschiedenen Branchen und wachstumsstarken Clustern zu erkunden. Die Delegation wird in Abstimmung mit der Botschaft der VAE in Tokio zusammengestellt und spiegelt die gemeinsamen nationalen Bemühungen zur Vertiefung der Wirtschafts- und Investitionsbeziehungen zwischen beiden Ländern wider.

Die hochrangige Delegation setzt sich aus hochrangigen Beamten und Führungskräften sowohl der Regierung als auch des privaten Sektors zusammen, darunter das Kultur- und Tourismusministerium von Abu Dhabi, die Abu Dhabi Securities Exchange (ADX), ADGM, das Abu Dhabi Investment Office (ADIO), die Zollbehörde von Abu Dhabi, der Khalifa Fund for Enterprise Development, die Industrie- und Handelskammer von Abu Dhabi (ADCCI), ADNOC, KEZAD, Hub71, Abu Dhabi Airports und führende Unternehmen aus verschiedenen Sektoren.