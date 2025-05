Drees & Sommer SE mit Stabilität in 2024 - trotz schwierigem Umfeld (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Stuttgart (ots) - Geopolitische Krisen, mehrfache Zinssteigerungen undanhaltende Lieferkettenprobleme kennzeichneten das Jahr 2024 und belasteten auchdie Bau- und Immobilienwirtschaft enorm. Trotz schwieriger Bedingungen konntesich das auf Bau, Immobilien und Infrastruktur spezialisierteBeratungsunternehmen Drees & Sommer SE mit Hauptsitz in Stuttgart imGeschäftsjahr 2024 behaupten: Die Umsätze lagen bei 964,2 Millionen Euro, dasoperative Ergebnis betrug 114,6 Millionen Euro."Das wirtschaftliche Umfeld hat uns im vergangenen Geschäftsjahr starkgefordert. Trotz der angespannten Lage behaupten wir uns erfolgreich, weil wirdie richtigen strategischen Entscheidungen getroffen und seit vielen Jahrenvorausschauend die Diversifikation unserer Geschäftsbereiche vorangetriebenhaben. Wir sind in der sehr guten Ausgangsposition, schnell und flexibel aufveränderte Bedarfe der Märkte Real Estate, Industry und Infrastructure zureagieren. Unsere strategischen Investitionen sichern unsere Markt- undInnovationsführerschaft und sie eröffnen uns neue Geschäftsfelder mitWachstumspotenzial", erklärt Steffen Szeidl, Vorstandssprecher der Drees &Sommer SE. Dazu hat sich das Unternehmen mit 6.500 Mitarbeitenden an 70Standorten auch im Jahr 2024 mit nationalen wie auch internationalenBeteiligungen verstärkt. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Umsatz derUnternehmensgruppe von 900,0 Millionen Euro auf 964,2 Millionen Euro gesteigert.Das operative Ergebnis erhöhte sich von 102,7 Millionen Euro auf 114,6 MillionenEuro.Erhebliches Marktpotential bei Life Sciences, Halbleiterindustrie und DataCenternSo hat Drees & Sommer zu Jahresbeginn mit der vollständigen Integration der m3Bauprojektmanagement GmbH eine bereits bestehende Verbindung weiter vertieft undsichert so langfristig die Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Baumanagement. Aufeuropäischer Ebene hat das Unternehmen mit der Übernahme des nordirischenUnternehmens Johnston Houston die Marktpräsenz in den Bereichen BuildingSurveying, Kostenberatung und Projektmanagement in Irland und dem VereinigtenKönigreich ausgebaut. Verstärkt wird dies zudem mit der 100-prozentigenBeteiligung am britischen Ingenieurbüro RSP Consulting Engineers, einem derführenden Ingenieurbüros im Vereinigten Königreich, das sich auf dieFinanzbranche, Life Sciences und Data Center spezialisiert hat."Damit wir im Vergleich zum internationalen Wettbewerb eine relevante Größebehalten, ist es für uns elementar, global zu expandieren", so Steffen Szeidl.Im Jahr 2024 hat Drees & Sommer deshalb die Übernahme des US-amerikanischen