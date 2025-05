BioNTech: Verlust explodiert – jetzt fließt alles in den Kampf gegen Krebs

BioNTech hat im ersten Quartal einen deutlich höheren Verlust eingefahren. Das Mainzer Biotechunternehmen meldete ein Minus von knapp 416 Millionen Euro – rund 100 Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sank leicht auf 183 Millionen Euro. Hauptgrund für die Entwicklung sind gestiegene Investitionen in die Krebsforschung, insbesondere in mRNA-basierte Therapien und Antikörperprogramme.

Einen wichtigen Meilenstein will BioNTech noch in diesem Jahr erreichen: Geplant ist ein erster Zulassungsantrag in den USA für ein Krebsmedikament gegen Gebärmutterkrebs. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Chemotherapie der nächsten Generation – ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, das gezielt Tumorzellen angreift. Die erste onkologische Marktzulassung peilt das Unternehmen weiterhin für 2026 an. Für mehrere Wirkstoffkandidaten laufen derzeit Phase-3-Studien.

Holstein, der seit vier Jahren im Amt ist, geht Ende Juni in den Ruhestand. Nachfolger wird Ramón Zapata-Gomez, der zuvor Finanzchef der globalen biomedizinischen Forschung bei Novartis war. Er bringt 25 Jahre Erfahrung in der Pharma- und Konsumgüterindustrie mit und übernimmt die Finanzführung am 1. Juli.

Trotz Belastungen durch Partner Pfizer hält BioNTech an der Jahresprognose fest. Der Umsatz soll 2025 zwischen 1,7 und 2,2 Milliarden Euro liegen – nach 2,75 Milliarden im Vorjahr. Gleichzeitig steigen die F&E-Ausgaben auf bis zu 2,8 Milliarden Euro, um die Entwicklung der onkologischen Pipeline zu beschleunigen.

Im Zuge des strategischen Umbaus plant BioNTech bis 2027 den Abbau von bis zu 1.350 Stellen – unter anderem in Marburg und Idar-Oberstein. Parallel sollen 800 bis 1.200 neue Jobs entstehen, etwa in der Mainzer Produktionsstätte für mRNA-Krebstherapien und durch die Integration des chinesischen Biotechunternehmens Biotheus.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion