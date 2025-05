PORR und Apleona errichten innovatives Schulprojekt in Österreich - Projektwert von rund EUR 200 Mio. Wien, 05.05.2025 – In der Seestadt Aspern, einem aufstrebenden Stadtteil von Wien, errichtet ein Konsortium aus PORR und Apleona ein neues Zentralberufsschulgebäude. Im Auftrag der Stadt Wien entsteht so eine hochmoderne Bildungseinrichtung, die …