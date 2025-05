Dax zum Mittag positiv - Hoffnung auf expansive Geldpolitik

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Montag bis zum Mittag weiter in den grünen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.195 Punkten berechnet, 0,5 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag.



"Der Dax scheint zum Wochenstart gut gelaunt in das Börsenrennen gegangen zu sein und avisiert erneut seine bisherigen Kursrekorde erneut an", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Das ist speziell im derzeitigen Nachrichtenumfeld bemerkenswert, da sich die US-Strafzollthematik unverändert in den Märkten befindet. Auch bei den konjunkturellen Entwicklungen sieht die Ausgangssituation nicht sonderlich gut aus."



"Die Marktteilnehmer scheinen verstärkt darauf zu setzen, dass die Notenbanken mit weiterhin expansiveren Geldpfaden die Finanz- und Kapitalmärkte stützen werden. Gesucht sind in diesem Marktumfeld die Banken und Versicherungsunternehmen. Auch bei den Versorgertiteln scheinen sich einige Investoren verstärkt aufzuhalten", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1340 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8818 Euro zu haben.