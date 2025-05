TRENTAR MOBILITY GmbH vollzieht Markteintritt in Deutschland und übernimmt die ORTEN Gruppe - strategische Partnerschaft für Zukunftstechnologien und Wachstum (FOTO)

Bernkastel-Kues/Mumbai (ots) -



- Die ORTEN Gruppe bleibt eigenständig und wird als Wachstumsplattform von

TRENTAR MOBILITY in Europa dienen

- Erweiterung der Kompetenzen bei Lösungen für zukünftige Mobilität sowie

breiterer Zugang zu Investitionen, Märkten und technologischem Know-how

- TRENTAR MOBILITY prüft aktiv strategische Wachstumschancen und ist an der

Übernahme weiterer Hersteller im Bereich Zukunftsmobilität in Europa

interessiert



Die ORTEN Gruppe ("ORTEN"), ein Spezialist für individuelle

Nutzfahrzeuglösungen, positioniert sich strategisch neu: Das deutsche

Unternehmen wird Teil der TRENTAR MOBILITY GmbH ("TRENTAR MOBILITY"), einer

Tochtergesellschaft, der TRENTAR Group, die in unterschiedlichste

Zukunftstechnologien wie Drohnenfertigung und -dienstleistungen,

IT-/Softwarelösungen und Mobilitätskonzepte investiert.







Digitalisierung, Investitionen in Zukunftstechnologien und internationalem

Wachstum. Gleichzeitig bleibt ORTEN unternehmerisch eigenständig und tief in

Deutschland mit seiner 100-jährigen Unternehmensgeschichte verwurzelt. TRENTAR

MOBILITY übernimmt die gesamte ORTEN Gruppe, bestehend aus ORTEN Fahrzeugbau,

Christophorus Nutzfahrzeuge, GeBoKit und ETW Electric Trucks, mit rund 100

Mitarbeitenden an den Standorten in Bernkastel-Kues, Wittlich-Wengerohr und

Rothnaußlitz. Sowohl bestehende Standorte als auch Arbeitsplätze bleiben

erhalten und werden weiterentwickelt. Zusätzlich beabsichtigt ORTEN unter dem

neuen Eigentümer, die Marktpräsenz in ganz Europa, insbesondere in Deutschland,

Österreich und der Schweiz, weiter zu stärken und auszubauen.



Der Geschäftsführer und Gesellschafter Robert Orten, der das Unternehmen über 48

Jahre lang erfolgreich geführt hat, wird den Übergang bis September 2025

begleiten und danach als Berater der Gruppe tätig sein.



"Es war mir sehr wichtig, eine stabile und zukunftsorientierte Nachfolgeregelung

zu finden - für unsere Mitarbeitenden, unser Unternehmen und unsere Partner",

sagt Robert Orten. "Mit TRENTAR MOBILITY haben wir bewusst einen starken,

mehrheitlich familiengeführten Partner gewählt, der nicht nur unsere Geschichte

respektiert, sondern auch aktiv neue Chancen für unsere Entwicklung sowie für

den Erhalt der Marke ORTEN schafft".



TRENTAR MOBILITY GmbH ist Teil der TRENTAR Group, einem umfassenden

Unternehmensnetzwerk, das auf nachhaltiges Wachstum und Innovation im Bereich

neuer Mobilitätslösungen sowie Zukunftstechnologien fokussiert ist - darunter

auch neue Entwicklungen wie die Sodium-Ionen-Batterietechnologie von KPIT. Die Seite 2 ► Seite 1 von 2





