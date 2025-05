Außenpolitikexperte Michael Scharfschwerdt wird Senior Advisor Geopolitics bei Kearney

Düsseldorf (ots) - Kearney baut seine Expertise im Bereich Geopolitik weiter

aus: Michael Scharfschwerdt (51), zuletzt Leiter des Planungsstabs im

Auswärtigen Amt und enger Berater der ehemaligen Außenministerin Annalena

Baerbock, wird die globale Managementberatung ab dem 5. Mai als Senior Advisor

Geopolitics unterstützen.



"Wir sehen ein zunehmendes Bedürfnis unserer Klienten, geopolitische

Unsicherheiten nicht nur zu managen, sondern als strategische Dimension in ihre

Planung zu integrieren", sagt Dr. Marc Lakner, Managing Director bei Kearney

DACH. "Mit Michael Scharfschwerdt gewinnen wir einen Kollegen zurück, der nicht

nur über exzellente analytische Fähigkeiten verfügt, sondern auch tief in

außenpolitischen Entscheidungsprozessen verankert ist."





In seiner Rolle wird Scharfschwerdt eng mit Kearney-Teams und Klienten

zusammenarbeiten, um die strategische Analyse außen- und sicherheitspolitischer

Entwicklungen zu vertiefen. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu helfen,

geopolitische Chancen und Risiken besser zu verstehen - und in komplexen Zeiten

fundierte Entscheidungen zu treffen.



"Die politische Weltordnung ist im Wandel - und Unternehmen müssen geopolitische

Entwicklungen heute stärker denn je verstehen, um erfolgreich zu sein", sagt

Michael Scharfschwerdt. "Ich freue mich, meine Erfahrung bei Kearney

einzubringen und mit Klienten ihren individuellen Erfolgsweg zu finden."



Ziel ist es, politische Komplexität für Klienten greifbar und nutzbar zu machen

- und Orientierung in einer sich wandelnden Weltordnung zu bieten.



Scharfschwerdt war von 2022 bis 2025 Leiter des Planungsstabs (Director Policy

Planning) im Auswärtigen Amt. Davor leitete er den Bereich EU Affairs bei

Joschka Fischer & Company (2013-2016) und war anschließend sechs Jahre bei

Kearney als Director Marketing & Communications für DACH tätig.



Über Kearney



Kearney ist eine der führenden globalen Unternehmensberatungen. Seit nahezu 100

Jahren vertrauen uns Führungsetagen, Regierungsstellen und gemeinnützige

Organisationen. Das Erfolgsrezept, um unseren Klienten zum Durchbruch zu

verhelfen? Unsere Mitarbeiter:innen mit ihren individuellen Interessen und

Stärken. Und unser Antrieb große Ideen nicht nur zu Papier zu bringen, sondern

auch umzusetzen.



http://www.de.kearney.com/



Pressekontakt:



Verena Herb

Director Marketing & Communications DACH



A.T. Kearney GmbH

Dreischeibenhaus1

40211 Düsseldorf



Tel.: +49 175 2659 363

mailto:verena.herb@kearney.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15196/6025876

OTS: Kearney