Arbeitnehmer wollen Lufthansa-Vorstand nicht entlasten

Jumbomax11 schrieb 30.04.25, 09:07

Genau so ist das! Es wird immer wieder Leute geben, die über die LH herziehen, oder gar über Spohr. Das war schon früher so.

Ich kann mich noch an die frühere German Wings erinnern, die u.a. Von den Burda Brüdern gegründet wurde. Die wollten den Service besser machen als die LH

Es gab auf den Kurzstreckenflügen nur eine damalige Businessklasse, und in einem Flieger( MD83), in dem für Touristen über 160 Sitze waren

gab es bei German Wings nur 114 Sitze. Auch auf Kurzstreckenflügen gab es einen vollen Essenservice mit Porcellangeschirr usw. Die Flugbegleiter hatten oft große Probleme, das wieder abzuräumen vor der Landung.

So schön das für die Passagiere war, nach etwas über einem Jahr war Schluss, da wurde der Stecker gezogen!

Dann wurde die Air Berlin groß gemacht als Konkurrent oder auch schon die LTU als Konkurrent zur damaligen LH Tochter Condor.

Und was haben die alle gemein? Ja, sind alle verschwunden. Ist kein leichtes mit Luftfahrtunternehmen Geld zu verdienen, zumal gerade für global operierende Airlines wie LH. Jede globale Krise kostet richtig Geld bzw bringt erstmal Verluste ein. Was glaubt ihr, wieviel Geld alleine durch die Ukrainekrise der LH verloren geht?

Jetzt auch noch die Eskapaden mit Trump, und neuerdings einen Konflikt zwischen Indien und Pakistan.

Von Corona gar nicht zu sprechen.

Ich bin sicher, verglichen mit den früheren CEO‘s der LH macht Spohr einen richtig guten Job, und das weiß man im Aufsichtrat natürlich auch.

Deswegen ist er jetzt auch schon so lange CEO

Wie schnell sich die Situation in der Luftfahrt ändern kann, sieht man sehr gut bei den amerikanischen US3, also Delta, United und American Airlines

Die haben fast alle ihren Aktienkurs im Laufe der letzten 3 Monate halbiert!

Ich bleibe weiterhin optimistisch, es wird bei LH nicht so laufen wie bei ehemaligen deutschen Konkurrenten, oder gar wie bei einst seriösen Unternehmen wie Varta usw