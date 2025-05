eine Hommage an Vielfalt und Tradition (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Skoda feiert den Europäischen Monat der Vielfalt mit

dem Elroq Respectline, der durch die Werte Respekt, Inklusion,

Gleichberechtigung und faires Handeln inspiriert ist - die Grundlage der

Unternehmenskultur



> Das ,Hácek' aus dem Unternehmensnamen dient als Hauptmotiv für das Design, das

der tschechischen Herkunft und dem 130-jährigen Erbe von Skoda Auto Tribut zollt





> Das farbenfrohe Elektrofahrzeug feiert Ende der Woche in Mladá Boleslav undHamburg seine Publikumspremiere; weitere Events folgen im Jahresverlauf> Skoda Auto hat die Themen Gleichberechtigung, Vielfalt und Menschenrechte inder Unternehmensstrategie Next Level Skoda und der Diversitätsstrategie 2030verankertSkoda Auto präsentiert den Elroq Respectline: ein Konzeptfahrzeug mitunverwechselbarem Exterieur- und Interieurdesign, kreiert um die Kernwerte vonSkoda hervorzuheben wie gegenseitiger Respekt, Vielfalt und Inklusion. Mit derPremiere während des Europäischen Monats der Vielfalt richtet das Fahrzeug dieAufmerksamkeit auch auf die Bedeutung des Schutzes von Menschenrechten sowie dergerechten und fairen Behandlung aller Menschen. Das Hauptmotiv in Form desstilisierten ,Hácek' aus dem tschechischen Buchstaben ,S' zollt dem Ursprung unddem reichen Erbe von Skoda Auto Tribut. Der Autohersteller feiert in diesem Jahrsein 130. Jubiläum. Den Skoda Elroq Respectline haben Skoda Auto Mitarbeiter ausdem gesamten Unternehmen gemeinsam entworfen. Bei den Best Car Awards 2025 derFachzeitschrift auto motor und sport tritt das Konzeptfahrzeug am 9. Mai inHamburg erstmals vor Publikum, am 10. Mai stellt ihn Skoda im Rahmen einesFirmen-Musikfestivals aus. Mit dem Elroq Respectline feiert die Marke auch dengroßen Erfolg des Serienmodells, für das bis Ende April mehr als 55.000Bestellungen eingegangen sind.Maren Gräf, Skoda Auto Vorständin für People & Culture, sagt: "Vielfalt,Gleichberechtigung, Inklusion und gegenseitiges Verständnis bilden Kernpfeilerder Skoda Unternehmenskultur. Mit dem neuen Elroq Respectline präsentieren wireinen Skoda Markenbotschafter, der diese Werte verkörpert. Wir bei Skoda Autowollen bei der Betreuung unserer Mitarbeiter und der Förderung eines sicheren,offenen und fairen Arbeitsplatzes für alle ein Vorbild sein. Auf diesenPrinzipien baut seit vielen Jahre unsere eigene Unternehmenskultur auf - inenger Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft KOVO als unserem Sozialpartner, SkodaAuto Mitarbeitergruppen sowie vielen inspirierenden Organisationen und Experten.Wir sind stolz auf unser Engagement für die Förderung von Menschenrechten undgegenseitigem Respekt und glauben, dass der Elroq Respectline uns dabei hilft,