Die Zahlen dieses Unternehmens könnten kommende Woche für einen Crash sorgen!

Mittwoch, 14. Mai: CoreWeave

Zwischenzeitlich sorgten Gerüchte um erste Stornierungen und Projektverzögerungen innerhalb der KI-Branche für Unruhe unter Anlegerinnen und Anleger, ob die Branchenwerte tatsächlich weiter in der vom Markt eingepreisten Geschwindigkeit wachsen würden oder nicht.

Dahingehend sorgten die Quartalsberichte von Unternehmen wie Alphabet, Meta Platforms und Microsoft für Beruhigung, denn die ließen bei ihren Kostenprognosen keine Anzeichen einer nachlassenden Nachfragedynamik erkennen. Auch die Nachfrage nach den fortschrittlichen Halbleiterprodukten von Taiwan Semiconductor zeigt, dass die Branche weiter ein überdurchschnittliches Wachstum verzeichnen dürfte.

Diese These könnte am Mittwochabend Hyperscaler CoreWeave mit starken Zahlen untermauern, denn das Geschäftsmodell des Unternehmens ist es, Rechenleistung auf- und auszubauen und diese zu vermieten – auch zum Beispiel für das Trainieren von KI-Modellen. In dieser Funktion ist CoreWeave einer der größten Kunden von Nvidia und dessen KI-Beschleunigern. Der Geschäftsentwicklung von CoreWeave kommt daher Signalwirkung für die gesamte Branche zu.

Für das Unternehmen, das sein Börsendebut erst im März gefeiert hat, wird ein Umsatzergebnis in Höhe von 859,8 Millionen US-Dollar erwartet. Der bereinigte Ertrag pro Aktie soll bei -0,12 US-Dollar liegen. Ohne Bereinigungen wird der Nettoverlust sogar bei -0,22 US-Dollar erwartet. Anlegerinnen und Anleger werden sich daher vor allem dafür interessieren, wann das Unternehmen mit der Profitabilität seiner Geschäfte rechnet.

Am Optionsmarkt ist eine Kursbewegung von 15,0 Prozent eingepreist. Eine Mehrheit der Händlerinnen und Händler rechnet mit nach den Zahlen steigenden Kursen: 63,0 Prozent der am kommenden Freitag verfallenden Optionskontrakte sind auf der Call-Seite zu finden.

Mittwoch, 14. Mai: Cisco

Die Entwicklungen um KI haben auch den jahrelang auf der Stelle tretenden Anteilen von Netzwerkausrüster Cisco neues Leben eingehaucht. Der Aus- und Aufbau von Datenzentren und leistungsfähigen Rechenclustern verlangt auch nach der Technik des Unternehmens, das auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase eines der am heißesten gehandelten gewesen ist. Trotz der zuletzt ansprechenden Performance, die Aktie konnte in den vergangenen 12 Monaten um 25,1 Prozent zulegen, notiert Cisco noch immer um 40 Prozent unter dem damals erzielten Kurs.

Neben Künstlicher Intelligenz will der Konzern künftig auch beim Quantencomputing eine Rolle spielen und hat daher in der vergangenen Woche einen ersten, mit der Universität in Santa Barbara entwickelten Quanten-Chip vorgestellt sowie die Eröffnung einer Forschungsabteilung unter dem Namen Cisco Quantum Labs eigens für diese Technologie angekündigt. Damit steigt das Unternehmen mit Wettbewerbern, wie Alphabet, Microsoft, Nvidia und Honeywell in den Ring. Investoren dürften sich mit Blick auf die Erträge des Unternehmens vor allem für die anvisierten Investitionskosten interessieren.

Was das bestehende Geschäft betrifft, wird gegenüber dem Vorjahresquartal mit 14,06 Milliarden US-Dollar ein Wachstum von 10,7 Prozent erwartet. Das wäre der stärkste Anstieg seit rund zwei Jahren. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll mit 0,92 US-Dollar um 4 Cent über dem Vorjahresergebnis liegen.

Eine Mehrheit der Händlerinnen und Händler ist überzeugt, dass Cisco die Erwartungen wird schlagen können und die Aktie profitiert. Der Call-Anteil liegt bei 65,9 Prozent. Eingepreist ist eine Kursreaktion von 5,3 Prozent. In den vergangenen Quartalen ging es zweimal bergauf und drei Mal gen Süden. Der höchste Gewinn lag bei 6,8 Prozent, während der größte Verlust für ein Minus von 2,7 Prozent sorgte.

Donnerstag, 15. Mai: Walmart

70 Prozent der US-amerikanischen Wirtschaftsleistung stammen aus dem privaten Konsum. Über die Frage, ob die USA eine Rezession erleben werden oder nicht, entscheiden letztendlich also die Verbraucherinnen und Verbraucher – und deren Stimmung ist schlecht. Sogar so schlecht, dass das US-Verbrauchervertrauen zuletzt auf den niedrigsten Stand seit mehr als 5 Jahrzehnten gefallen ist.

Schwache Quartalsergebnisse von Unternehmen wie McDonald's, Starbucks und Nike unterstreichen diesen Trend. Auch der Ausblick von E-Commerce-Riese Amazon entsprach nicht den Erwartungen des Marktes, woraufhin die Aktie fiel. Einzelhändler haben außerdem mit den Folgen der Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump zu kämpfen. Unternehmen wie Amazon, Walmart und Target gehören zu den größten Importeuren chinesischer Waren, die aber sind mit hohen Strafzöllen belegt. Die CEOs haben gegenüber Trump daher bereits vor kräftigen Preissteigerungen und leeren Regeln gewarnt, sollte er sich nicht noch zu einem Kurswechsel entschließen.

Walmart gilt vielen Investoren als "Canary in a coal mine", also als der berühmte Kanarienvogel der US-Wirtschaft. Sollte es dem Unternehmen am Donnerstag nicht gelingen, mit seinen Zahlen und seinem Ausblick zu überzeugen, könnte das für einen neuerlichen Abverkauf am US-Aktienmarkt sorgen. Auf einen solchen spekulieren erste Wall-Street-Experten bereits.

Auch die Aktie, die in den vergangenen 12 Monaten um 60 Prozent gestiegen ist, könnte vor einem Crash stehen, denn die Bewertung ist mit einem KGVe (2025) von 37 für einen Einzelhändler inzwischen enorm hoch. Der Branchendurchschnitt ist mit 16 um mehr als die Hälfte niedriger. Daher muss Walmart die Erwartungen von 164,5 Milliarden US-Dollar für den Umsatz und von 0,58 US-Dollar pro Aktie unbedingt schlagen.

Für die Aktie, die in den vergangenen fünf Quartalen jedes Mal zulegen konnte, darunter zuletzt sogar um +9,6 Prozent, ist eine Kursbewegung von 5,7 Prozent eingepreist. Dabei hat sich mit 60,3 Prozent eine Mehrheit der Händlerinnen und Händler gegen fallende Kurse abgesichert. Nur rund 40 Prozent trauen den Walmart-Anteilen nach den Zahlen Kursgewinne zu.

Donnerstag, 15. Mai: Ross Stores

Auch dem Einzelhändler Ross Stores, sonst ein Wert, der trotz seiner herausragenden Langfristperformance (+44.000 Prozent in 30 Jahren) eher in der zweiten oder dritten Reihe der US-Aktien zu finden ist, könnte in der kommenden Woche verstärkt Beachtung zukommen.

Das Geschäftsmodell des Unternehmens ist es nämlich, Warenbestände anderer Einzelhändler, davon vor allem Bekleidungsunternehmen, aufzukaufen und diese anschließend rabattiert in seinen Geschäften anzubieten. Das ist vor allem für untere Einkommensgruppen attraktiv. Gleichzeitig bietet dieses Geschäftsmodell eine hohe Krisenresilienz, denn US-Verbraucherinnen und -Verbraucher sparen wollen, können sie sich bei Ross Stores auf Schnäppchenjagd begeben.

Sollte das Unternehmen mit seinen Zahlen stark abschneiden, könnte das als Zeichen interpretiert werden, das Konsumentinnen ihr Geld zusammenhalten, was für die Gesamtwirtschaft eine ungünstige Entwicklung wäre. Sollte das Ergebnis hingegen schlecht ausfallen, wäre das ein Warnsignal, weil das bedeuten würde, dass sich untere Einkommensgruppen selbst das Einkaufen bei Ross Stores nicht mehr leisten können.

Gegenüber dem Vorjahresquartal wird mit einem nur geringen Umsatzanstieg von 4,86 auf 4,94 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der Ertrag pro Aktie soll sich sogar rückläufig entwickelt haben und von 1,46 US-Dollar auf 1,43 US-Dollar gesunken sein.

Die implizite Volatilität in den Optionen deutet auf eine Kursbewegung von bis zu 6,9 Prozent hin. Dabei wetten Marktteilnehmende mehrheitlich auf fallende Kurse: Einem Call-Anteil von 30,8 Prozent steht eine Put-Quote von 69,2 Prozent gegenüber.

Donnerstag, 15. Mai: Applied Materials

Neben CoreWeave wird sich in der kommenden Woche mit Zulieferer Applied Materials ein weiteres Unternehmen mit seinen Zahlen zu Wort melden, das innerhalb der Halbleiterbranche für neuen Schwung sorgen könnte. Dem Quartalsbericht dürfte dabei gleich doppelt Bedeutung zukommen: Einerseits als Vorläuferindikator für die brancheninterne Entwicklung und andererseits mit Blick auf den Handelsstreit zwischen den USA und China.

Grund hierfür ist, dass Applied Materials über einen weitverzweigten Kundenstamm verfügt und Produktionsstätten überall in der Welt betreibt, also über eine hochspezialisierte Lieferkette verfügt, die von den Strafzöllen der US-Regierung besonders stark bedroht ist. Die Erlöse im Reich der Mitte beliefen sich dem zuletzt veröffentlichten Quartalsbericht zufolge auf 2,24 Milliarden US-Dollar.

Auf die USA entfielen mit 917 Millionen US-Dollar nicht mal halb so viel. Weitere wichtige Märkte von Applied Materials sind Taiwan und Korea mit Erlösen ebenfalls jenseits der Milliardengrenze. All diese Staaten sind mit den sogenannten reziproken Zöllen belegt, was das Unternehmen vor erhebliche Schwierigkeiten stellen könnte. Verluste von -24,6 Prozent in den vergangenen 12 Monaten demonstrieren den Vertrauensverlust von Investoren gegenüber der Ertragslage des Unternehmens.

Dieses Vertrauen kann Applied Materials mit einem starken Ergebnis und einer überzeugenden Zollvermeidungsstrategie wiederherstellen. Von Analysten gefordert ist ein Umsatzergebnis in Höhe von 7,12 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn soll sich pro Aktie auf 2,31 US-Dollar belaufen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Anstieg um jeweils rund 10 Prozent.

Am Optionsmarkt hält sich das Kräfteverhältnis zwischen Bullen und Bären knapp die Waage: Auf der Call-Seite liegen 48,4 Prozent der Kontrakte, während der Put-Anteil mit 51,6 Prozent knapp überwiegt. Für die Aktie ist eine Kursbewegung von 6,5 Prozent eingepreist. Das liegt um einen Prozentpunkt über dem Durchschnitt und zeigt eine hohe Unsicherheit an.

Weitere nennenswerte US-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilienunternehmen (REIT), daher Funds from Operation (FFO) statt EPS

Stand: Sonntag, 10. Mai, 08:30 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion