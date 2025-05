Black Iron beglückwünscht die USA und die Ukraine zu ihrem Rohstoffabkommen und will mit seinem fortschrittlichen ukrainischen Bergbauprojekt den Weg ebnen

- Black Iron (TSX:BKI) entwickelt das am weitesten fortgeschrittene Projekt in Richtung Bau in der Ukraine.

- Der erfolgreiche Bau und Betrieb durch Black Iron wird einen Entwicklungsfahrplan für Investitionen im Rahmen des Rohstoffabkommens zwischen den USA und der Ukraine schaffen.

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 5. Mai 2025 / Black Iron Inc. („Black Iron“ oder das „Unternehmen“) (TSX:BKI)(OTCPK:BKIRF)(FWB:BIN) beglückwünscht die Regierungen der Ukraine und der Vereinigten Staaten zur Unterzeichnung eines bahnbrechenden Abkommens über die gemeinsame Erschließung der riesigen ukrainischen Bodenschätze - ein strategischer Schritt, der den Wiederaufbau nach dem Krieg beschleunigen und die weltweite Abhängigkeit von Lieferketten feindlich gesinnter Länder verringern soll. Mit potenziell unerschlossenen Bodenschätzen im Wert von Billionen von Dollar und wachsender westlicher Unterstützung positioniert sich die Ukraine als künftiges Kraftzentrum im Sektor der kritischen Minerale. Eine Herausforderung besteht dabei darin, dass in der Ukraine seit der Sowjetära keine neue große Mine mehr errichtet wurde.

Das hochreine Eisenerzprojekt Shymanivske von Black Iron (das „Projekt“) ist eines der fortgeschrittensten Bergbauprojekte in der Ukraine und stand vor Kriegsausbruch im Jahr 2022 kurz vor dem Baubeginn. Als eines der am weitesten entwickelten großen Bergbauprojekte in der Ukraine wird das Projekt den Weg für künftige Investitionen im Rahmen des Rohstoffabkommens zwischen den USA und der Ukraine ebnen. Angesichts des Mangels an Unternehmen und Betreibern, die Erfahrung mit der Errichtung eines ukrainischen Bergbaubetriebs dieser Größenordnung haben, ist Black Iron gut aufgestellt, um sich nach Ende des Kriegs am Wiederaufbau der Ukraine zu beteiligen. Die Planung und das Genehmigungsverfahrens für das Projekt sind bereits weit fortgeschritten. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Zentralukraine (Kryvyi Rih), inmitten von sieben in Betrieb befindlichen Eisenerzminen mit institutioneller finanzieller Unterstützung. Das Projekt selbst wird von Anglo American, dem weltweit tätigen Bergbaukonzern, finanziell unterstützt, wie aus der zwischen dem Unternehmen und Anglo American abgeschlossenen Royalty-Investitions- und Abnahmevereinbarung hervorgeht (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 7. November 2024).