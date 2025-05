Elli präsentiert neue Schnellladesäule Flexpole Plus und Kooperation mit Bundesverband UNITI (FOTO)

Wolfsburg, München (ots) -



- Batterie-gepufferte Schnellladelösung von Elli bietet erweiterte

Bezahllösungen

- Neue Partnerschaft mit UNITI Bundesverband EnergieMittelstand e.V. zur

Elektrifizierung von Tankstellen

- Einladung für Medienvertreter*innen der Power2Drive: Elli Media Talk am 7.

Mai, 12.15 & 14.15 Uhr in Messehalle C6, Stand 339 (siehe

Akkreditierungshinweis)



Die Volkswagen Group Charging GmbH (Elli) stellt auf der international

Branchenmesse Power2Drive in München die Produktneuheit "Flexpole Plus" vor: Die

nächste Generation der batterie-gepufferten Schnellladelösung von Elli bietet

unter anderem erweiterte Bezahllösungen und ist ideal für den Flottenbetrieb,

Unternehmen und Charge Point Operator mit eingeschränktem Netzanschluss. In

diesem Zusammenhang kündigt die Volkswagen Konzerntochter Elli eine wegweisende

Kooperation mit UNITI Bundesverband EnergieMittelstand e.V. an, um

Tankstellenstandorte in Deutschland zu zukunftsfähigen Energiehubs zu machen.







sich für den exklusiven Media Talk am 7. Mai um 12:15 & 14:15 Uhr in Halle C6,

Stand 339. Akkreditierung via E-Mail an mailto:julia.pirlich@elli.eco .



Die Elli Flexpole Plus ist eine neue Evolutionsstufe der beliebten

DC-Schnellladesäule - konzipiert für maximale Flexibilität, einfache Integration

und zukunftssicheren Betrieb. Die Flexpole bleibt ihrer bewährten DNA treu:

DC-Schnellladen bis zu 150 kW ohne Netzaufrüstung oder kostspielige Bauarbeiten,

dank integrierter Batterie-Pufferung. Doch die neue Generation geht deutlich

weiter.



Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:



- Modulares Payment Terminal: Das neue Bezahlsystem erlaubt erstmals die

flexible Integration der Terminals der verschiedenen Payment Service Provider

(PSPs). Betreiber können selbst entscheiden, mit welchem Anbieter sie

zusammenarbeiten möchten. Kontaktloses Bezahlen, EC-/Kreditkarte, Mobile

Payment sind standardmäßig verfügbar.

- Intelligentes Last- und Energiemanagement: Über eine weiterentwickelte

ModBus-Schnittstelle kann die Flexpole nun noch besser mit AC-Ladepunkten oder

Energiemanagementsystemen vor Ort kommunizieren. So werden Lastspitzen

geglättet - besonders relevant für Standorte mit begrenzter Anschlussleistung.

- Optimiertes Thermomanagement: Neue Kühlkreisläufe und ein intelligentes

Wärmesteuerungssystem sorgen für weniger Stromverbrauch und höhere Effizienz.

- Anpassbare HMI & Benutzerführung: Die neue Benutzeroberfläche der Flexpole ist

vollständig anpassbar - Betreiber können Farben, Sprache, Logos oder Seite 2 ► Seite 1 von 2





