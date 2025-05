Wolfspeed-Aktie: Scharfer Short-Squeeze oder aussichtsloser Absturz?

Genutzt hat Wolfspeed seine Technologieführerschaft bislang nur wenig. Der Konzern, der seine Pläne zum Bau einer milliardenschweren Chip-Fabrik im Saarland, die eigentlich die deutsche und europäische Automobilindustrie hätte beliefern sollen, kassiert hat, befindet sich in einer Existenzkrise. Die Schulden sind turmhoch, während das Unternehmen immer weiter Verluste schreibt.

Der Halbleiterkonzern Wolfspeed gilt als technologisch führend in der Entwicklung und Produktion von sogenannten Siliziumkarbid-Halbleitern. Diese sind einerseits besonders leitfähig und zeichnen sich andererseits durch eine große Robustheit aus, was sie vor allem für industrielle sowie Automotive-Anwendungen attraktiv macht. Fahrzeughersteller Tesla setzt schon lange erfolgreich auf diesen Halbleitertypen und ist einer der wichtigsten Kunden des Mitbewerbers ON Semiconductor .

Diese Technologieführerschaft ist nur wenig wert

Wenngleich für die Krise von Wolfspeed die weltweite Absatzschwäche der Automobilindustrie mitverantwortlich ist, sind die Probleme hausgemacht: Das Management hat in der Vergangenheit auf einen aggressiven Expansionskurs gesetzt – und sich damit finanziell übernommen. Das Unternehmen sitzt auf einer Nettoverschuldung in Höhe von 5,2 Milliarden US-Dollar. Allein im vergangenen Jahr wurde ein Verlust in Höhe von fast 1 Milliarde US-Dollar erwirtschaftet.

Der Grund für die Eile von Wolfspeed, seine Produktionskapazitäten so schnell wie möglich hochzufahren: Siliziumkarbid-Halbleiter sind anders als beispielsweise die KI-Beschleuniger von Nvidia keine Raketenwissenschaft. In Deutschland bieten neben Halbleiterkonzern Infineon auch die Automobilzulieferer Bosch und Mahle entsprechende Produkte an. Dasselbe gilt für Galliumnitrid-Halbleiter, die das zweite Standbein von Wolfspeed bilden.

Das Management hat sich gnadenlos verzockt

Die Strategie von Wolfspeed war es also, den Markt möglichst mit seinen fortschrittlichsten Halbleitern zu sättigen, ehe sich die Konkurrenz mit ihren Produkten durchsetzen kann. Dieses Vorgehen steht mit einer möglichen Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens vor dem Scheitern. 2029 und 2030 laufen Verbindlichkeiten in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar aus, schon in den Jahren zuvor muss Wolfspeed etliche hundert Millionen US-Dollar an Schulden zurückbezahlen. Und das trotz anhaltenden Cash-Burns.

Nach brutalem Absturz: Wetten auf den Short-Squeeze

Wie aussichtslos der Markt die Überlebenschancen des Unternehmens einschätzt, zeigt der Blick auf den Aktienkurs. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr stehen Verluste in Höhe von 81 Prozent zu Buche. Gegenüber ihrem Allzeithoch hat die Aktie in der Spitze sogar mehr als 98 Prozent an Wert verloren – eine katastrophale Vorstellung.

Genau dieser Preisverfall hat in den vergangenen Tagen in Verbindung mit einem Short-Interest von über 40 Prozent aber zahlreiche Kleinanlegerinnen und Kleinanleger auf den Plan gerufen, die vor den an Freitag anstehenden Quartalszahlen auf einen Short-Squeeze wetten.

Einmal mehr wirken dabei Reddit-Foren sowie Social-Investing-Plattformen wie StockTwits als Multiplikatoren. Und tatsächlich: Gegenüber ihrem Rekordtief bei 2,06 US-Dollar hat sich die Aktie inzwischen mehr als verdoppeln können. Allein am Freitag ging es um fast 24 Prozent bergauf.

Von diesen Zahlen hängt jetzt alles ab

Die Ergebnispräsentation am Freitag dürfte entscheidend, für das Gelingen eines solchen Short-Squeeze werden. Diese jedoch steht angesichts der Unternehmenskrise sowie der Ankündigung des Abgangs des Finanzvorstands in der vergangenen Woche unter schwierigen Vorzeichen.

Am Markt erwartet werden Erlöse in Höhe von 185,8 Millionen US-Dollar. Das würde gegenüber dem Vorjahresquartal einen Rückgang um rund 7 Prozent bedeuten. Der Fehlbetrag je Anteilsschein soll bei einem Aktienkurs von 4,46 US-Dollar astronomische -0,82 US-Dollar pro Aktie betragen – und damit noch einmal um 20 Cent höher liegen als im Vergleichszeitraum.

Neben dem weiteren Geschäftsausblick dürfte außerdem dem Update zu den Finanzreserven große Beachtung zukommen. Zuletzt lagen die liquiden Reserven bei 1,4 Milliarden US-Dollar. Doch diese bieten angesichts der hohen Schulden nur wenig Sicherheit. Die Zinskosten bewegen sich pro Quartal auf einen dreistelligen Millionenbetrag zu, während der Cashflow negativ ist und zuletzt kaum bestehende Schulden zurückgezahlt wurden.

Fazit: Hier kann man sich sehr schnell nicht nur die Finger verbrennen

Damit könnte die jüngste Aufwärtsbewegung der Aktie und damit die Hoffnung risikoaffiner Traderinnen und Trader noch vor dem Wochenende vorbei sein. Selbst wenn die Zahlen über den Erwartungen liegen und der Ausblick auf einen Turnaround der Geschäfte hindeuten sollten, könnte der erhoffte Short-Squeeze scheitern – nämlich dann, wenn das Unternehmen zur Refinanzierung eine Kapitalerhöhung bekannt gegeben sollte.

Wer sich hier zuletzt engagiert hat, sollte seine Gewinne absichern. Wer erst jetzt auf die Aktie aufmerksam geworden ist, sollte nicht in Kaufpanik geraten, und sich das Treiben von der Seitenlinie aus ansehen: Das Unternehmen bietet in seiner derzeitigen Verfassung keinen Investment-Case.

Wer ernsthaft an Siliziumkarbid-Halbleitern interessiert ist, sollte sich lieber ON Semiconductor ansehen. Das Unternehmen hat am Montag Zahlen über den Erwartungen präsentiert und kann trotz schwierigen Marktumfeldes weiter mit Gewinnen glänzen. Das KGV liegt bei moderaten 17,0.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Wolfspeed Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,27 % und einem Kurs von 4,174EUR auf Tradegate (05. Mai 2025, 15:00 Uhr) gehandelt.

