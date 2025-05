BASF - Aktie im Rampenlicht - 05.05.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von BASF mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -5,75 % hinnehmen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,60 % geändert.

Ein gemischter, aber stabiler Start ins Jahr 2025 für BASF, da makroökonomische Unsicherheiten die kurzfristige Visibilität belasten. Die Ergebnisse für das erste Quartal zeigten leichten Druck auf der Umsatzseite aufgrund schwächerer Mengen und Preise – insbesondere im Bereich Agricultural Solutions und Surface Technologies – während das bereinigte EBITDA dank positiver Sondereffekte im Segment „Sonstiges“ besser als erwartet ausfiel. Die Profitabilität in den Kernsegmenten blieb unter Druck, und der Free Cashflow war negativ – bedingt durch Effekte aus dem Working Capital, Rechtszahlungen und Metallhandel.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

