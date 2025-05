Börsen Update Europa - 05.05. - ATX stark +1,61 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:54) bei 3.741,16 PKT und steigt um +0,16 %.

Top-Werte: Kontron +2,52 %, IONOS Group +2,35 %, HENSOLDT +1,67 %

Flop-Werte: Nagarro -4,75 %, ATOSS Software -1,05 %, Elmos Semiconductor -0,96 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.270,23 PKT und verliert bisher -0,60 %.

Top-Werte: Deutsche Boerse +1,14 %, Airbus +1,12 %, Münchener Rück +1,10 %

Flop-Werte: BASF -4,83 %, AXA -4,72 %, Kering -4,18 %

Der ATX bewegt sich bei 4.170,26 PKT und steigt um +1,61 %.

Top-Werte: Erste Group Bank +7,19 %, DO & CO +2,63 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,52 %

Flop-Werte: Immofinanz -1,96 %, BAWAG Group -1,62 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,34 %

Der SMI bewegt sich bei 12.270,34 PKT und steigt um +0,07 %.

Top-Werte: UBS Group +0,81 %, Sonova Holding +0,67 %, Geberit +0,50 %

Flop-Werte: Zurich Insurance Group -1,03 %, CIE Financiere Richemont -1,00 %, Logitech International -0,68 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.735,65 PKT und fällt um -0,79 %.

Top-Werte: Airbus +1,12 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +0,92 %, Renault +0,67 %

Flop-Werte: AXA -4,72 %, Kering -4,18 %, Bouygues -3,95 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:23) bei 2.446,76 PKT und fällt um -0,30 %.

Top-Werte: Telia Company -0,02 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -0,12 %, Assa Abloy Registered (B) -0,15 %

Flop-Werte: Volvo Registered (B) -2,02 %, Sandvik -2,01 %, AstraZeneca -1,53 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.249,25 PKT und fällt um -0,09 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,91 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,22 %, Piraeus Port Authority +0,94 %

Flop-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings -2,89 %, Coca-Cola HBC -2,12 %, Jumbo -0,62 %