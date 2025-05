IsoEnergy markiert einen Meilenstein mit der Aufnahme des Handels an der NYSE American unter "ISOU"

Toronto, ON - 5. Mai 2025 - IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/play/isoenergy-new-drill-targets-at-hurri ... - (NYSE American: ISOU und TSX: ISO) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien (die "Stammaktien") heute an der NYSE American LLC (die "NYSE American") unter dem Symbol "ISOU" in den Handel aufgenommen wurden. Die Stammaktien werden weiterhin an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "ISO" gehandelt.

Philip Williams, CEO und Direktor von IsoEnergy, kommentierte: "Die Notierung an der NYSE American ist ein wichtiger Meilenstein für IsoEnergy und ein Beweis für die Stärke unseres Portfolios und die wachsende Bedeutung einer sicheren Uranversorgung. Diese verstärkte US-Marktpräsenz hat nicht nur das Potenzial, unseren Bekanntheitsgrad und unsere Liquidität zu erhöhen, sondern versetzt uns auch in die Lage, in einer Zeit, in der das Interesse an der Kernenergie weltweit zunimmt, eine breitere Basis von institutionellen und privaten Anlegern besser anzusprechen. Da wir unsere hochwertigen Anlagen in Kanada, unser restartfähiges Portfolio in den USA und unser groß angelegtes Entwicklungsprojekt in Coles Hill weiter vorantreiben, glauben wir, dass IsoEnergy einzigartig positioniert ist, um eine führende Kraft in der Zukunft der Kernenergie zu werden."

Über IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy (NYSE American: ISOU und TSX: ISO) ist ein führendes, weltweit diversifiziertes Uranunternehmen mit beträchtlichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und eine kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkung auf steigende Uranpreise haben. IsoEnergy treibt derzeit sein Projekt Larocque East im kanadischen Athabasca-Becken voran, das die Lagerstätte Hurricane beherbergt, die sich mit den weltweit am höchsten angezeigten Uranmineralressourcen rühmt .

IsoEnergy verfügt auch über ein Portfolio von genehmigten konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah, die in der Vergangenheit in Betrieb waren und für die eine Mautvereinbarung mit Energy Fuels getroffen wurde. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wodurch sich IsoEnergy als kurzfristiger Uranproduzent positioniert.