De.mem startet mit positivem Cashflow ins neue Jahr

Konkret berichtet De.mem im ersten Quartal Zahlungseingänge in Höhe von ca. 7,9 Mio. australischen Dollar. Das ist ein Anstieg um 20 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Vergleichszeitraum. Das Unternehmen bleibt damit in einer stabilen Wachstumsdynamik. Mittlerweile kann De.mem in 24 aufeinanderfolgenden Quartalen – also seit sechs Jahren – Zuwächse bei den Zahlungseingängen gegenüber dem vorangegangenen Vergleichszeitraum vorweisen.

Besonders hebt Firmenchef Andreas Kröll hervor, dass sein Unternehmen nun bereits drei Quartale in Folge einen positiven vierteljährlichen operativen Cashflow berichtet. Im ersten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres liegt dieser bei 303.000 australischen Dollar.

Starke wiederkehrende Umsätze tragen zum Erfolg bei

Für Kröll ist das starke Wachstum und die Cashflow-Generierung das Ergebnis der erfolgreichen Positionierung des Unternehmens als Anbieter von hochwertigen Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Wasser- und Abwasseraufbereitung, unterstützt durch die firmeneigene Membrantechnologie wie auch das Portfolio von Spezialchemikalien. Denn so kann das Unternehmen auf stabile und margenstarke wiederkehrende Einnahmen zählen.

Neuer Auftrag aus China

Zudem hat das Unternehmen weitere Neuigkeiten zu berichten: So schreitet etwa die Markteinführung von Produkten für die Hauswasseraufbereitung voran. De.mem hat eine neue Partnerschaft für den Verkauf von Hauswasseraufbereitungssystemen mit der eigenen Graphenoxid-Membran in China, Indonesien und Japan unterzeichnet und einen ersten Auftrag für den Verkauf von Wasseraufbereitungssystemen für Privathaushalte in China erhalten.

Der chinesische Markt für Wasserfilter für den Hausgebrauch erwirtschaftete im Jahr 2022 laut Grand View Research einen Umsatz von rund 1,6 Mrd. US-Dollar und wird von 2023 bis 2030 demnach voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,7 Prozent wachsen und bis 2030 voraussichtlich 3,6 Mrd. US-Dollar erreichen.