Peter Mallouk: Warum Anleger jetzt unbedingt investieren sollten!

Anleger scheinen zu glauben, dass sich die Unsicherheit rund um die US-Zollpolitik letztlich günstig auflösen wird und nicht über Jahre andauert – und genau darin sieht Peter Mallouk, Präsident und CEO von Creative Planning, eine Chance für Investoren.

"Wenn der Markt wirklich davon ausginge, dass sich das über zwei Jahre hinziehen wird und wir all diese Arbeitsplätze zurück in die USA holen, dann wäre er um 50 Prozent eingebrochen. Der Markt wäre am Boden. Und wenn man glaubte, dass sich das morgen schon löst, stünde er Tausende Punkte höher. Ich denke, er ist genau dort bewertet, wo er hingehört", sagte Mallouk in dem Podcast Down the Middle, der in der letzteb Woche auf der Website seines Unternehmens veröffentlicht wurde.