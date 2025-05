American Tungsten Corp. gibt Änderungen im Board of Directors bekannt

Vancouver, BC, 5. Mai 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE: TUNG) (OTCQB: DEMRF) (FWB: RK9) („American Tungsten“ oder das „Unternehmen“) gibt heute die Aufnahme von Herrn Daniel Nicholas in das Board of Directors des Unternehmens (das „Board“) sowie das Ausscheiden von Herrn Dhanbir Jaswal aus dem Board bekannt. Das Board möchte Herrn Jaswal für sein großes Engagement und seine wertvollen Beiträge während der Ausübung seiner Funktion im Unternehmen aufrichtig danken und wünscht ihm für seine zukünftigen Aufgaben alles Gute.

Herr Nicholas ist zurzeit als Senior Advisor für Ernst & Young („EY“) tätig. Er begann seine Tätigkeit bei EY Anfang 2021, um die Firma und ihre Kunden bei der Beschaffung von Finanzmitteln aus Quellen der US-Bundesregierung zu unterstützen. Herr Nicholas berät die Kunden von EY bei der Erschließung der zahlreichen Kapitalquellen, die über bundesstaatliche Programme und Möglichkeiten der Zuschussfinanzierung zur Verfügung stehen. Vor seinem Einstieg bei EY war er für das 40 Milliarden USD schwere Investmentportfolio des Loan Program Office („LPO“) im Energieministerium der Vereinigten Staaten („DOE“) verantwortlich, das auch das „Advanced Technology Vehicles Manufacturing Loan Program“ („ATVM“) und das „Title XVll Program“ umfasst. Beim LPO beaufsichtigte und strukturierte Herr Nicholas Investments in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Transport.

Vor seiner Bestellung in das DOE war Herr Nicholas mehr als 30 Jahre lang im Finanzwesen tätig und bei verschiedenen Firmen wie Morgan Stanley, Pali Capital und Salomon Brothers, Inc. beschäftigt. Bei Morgan Stanley legte er mehrere prestigeträchtige Fonds für die Private Equity and Credit Group von Morgan Stanley Investment Management auf. Darüber hinaus war er als Chief Financial Officer für eine Reihe börsennotierter Portfoliounternehmen tätig. Herr Nicholas ist Absolvent der Cornell University und lebt mit seiner Familie abwechselnd in New York City und Washington, DC.

„Wir heißen Daniel im Board ganz herzlich willkommen. Er verfügt über eine hervorragende Erfolgsbilanz sowie umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen an den Kapitalmärkten und im Regierungswesen. Mit seinem fachlichen Know-how wird er unser Unternehmen beim weiteren Ausbau unseres Wolframprojekts, der Mine IMA in Idaho, maßgeblich unterstützen“, so Ali Haji, CEO von American Tungsten.

Seite 2 ► Seite 1 von 4