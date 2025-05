Aktien auf die 1: Warum Buffett trotz Marktstress nicht in Immobilien investiert

"Nun, im Vergleich zu Aktien sind Immobilien viel schwieriger, was die Verhandlungen, den Zeitaufwand und die Beteiligung mehrerer Parteien an den Eigentumsverhältnissen angeht", so Buffett. Und weiter: "Wenn Immobilien in Schwierigkeiten geraten, stellt man in der Regel fest, dass man es nicht nur mit dem Anteilseigner zu tun hat."

Warren Buffett bleibt sich treu: Auch in Zeiten hoher Zinsen und geopolitischer Unsicherheiten setzt der legendäre Investor auf Aktien – nicht auf Immobilien. Auf der Jahreshauptversammlung von Berkshire Hathaway erklärte der 94-Jährige, warum er Immobilien nach wie vor meidet.

Er räumte ein, dass Immobilien in der Vergangenheit attraktive Chancen boten. Doch selbst während der Finanzkrise 2008/09, als Berkshire in einige Objekte investierte, sei der Aufwand im Vergleich zu Aktiengeschäften zu hoch gewesen. "Die Abschlussquote für Aktiengeschäfte liegt, vorausgesetzt, man hat sich über den Preis geeinigt, bei praktisch 100 Prozent. Bei Immobilien beginnen die Verhandlungen erst, wenn man sich auf einen Deal geeinigt hat, und dann dauern sie ewig", so Buffett weiter.

Buffetts Fokus auf Aktien überrascht nicht – dennoch betonte er einmal mehr, dass die meisten Menschen seinem Beispiel nicht folgen sollten. Stattdessen rät er, in einfache Indexfonds zu investieren. "Legen Sie 10 Prozent des Bargeldes in kurzfristige Staatsanleihen und 90 Prozent in einen sehr kostengünstigen S&P-500-Indexfonds", schrieb er bereits 2013. Dieser Rat gilt bis heute.

Trotz seiner eigenen Zurückhaltung bei Neuinvestitionen bleibt Buffett auf der Lauer. Berkshire verfügte zuletzt über mehr als 347 Milliarden US-Dollar an Barmitteln. Zwar sei man kürzlich fast einen 10-Milliarden-Deal eingegangen, letztlich habe sich aber keine Gelegenheit ergeben, die seinem Anspruch genügte. "Es ist sehr unwahrscheinlich, dass dies morgen geschieht", sagte Buffett. "In fünf Jahren ist es jedoch nicht unwahrscheinlich."

Während viele Investoren aktuell auf Immobilien als sicheren Hafen setzen – vor dem Hintergrund stabiler Hypothekenraten und rekordhoher Bewertungen –, signalisiert Buffett Gelassenheit: Die Volatilität an den Märkten infolge von Trumps Zollpolitik könne zwar kurzfristig verunsichern, biete langfristig aber Chancen.

Trotz seines angekündigten Rückzugs als CEO zum Jahresende bleibt Warren Buffetts Einfluss auf die Märkte ungebrochen. Seine Worte und Entscheidungen bewegen nach wie vor Milliarden – vor allem in Phasen, in denen Anleger Orientierung suchen. Am Sonntag hat der Berkshire-Vorstand einstimmig beschlossen, Greg Abel zum neuen Präsidenten und CEO zu ernennen. Buffett selbst bleibt dem Unternehmen als Chairman erhalten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion