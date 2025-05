JEFFERIES stuft Santander auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Santander angesichts des bestätigten Verkaufs von 49 Prozent der Geschäftsanteile in Polen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,10 Euro belassen. Mit der Transaktion steigere die spanische Bank ihre harte Kapitalquote wie von ihm erwartet um einen Prozentpunkt, schrieb Analyst Inigo Vega in einer am Montag vorliegenden Reaktion. Er werte den Verkauf an den österreichischen Branchenkollegen Erste Group angesichts der für Santander attraktiven Bewertung sowie der geplanten Ausschüttung von 50 Prozent des Erlöses an die Aktionäre über Aktienrückkäufe positiv./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2025 / 05:56 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2025 / 05:56 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 6,366EUR auf Tradegate (05. Mai 2025, 14:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Inigo Vega

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,10

Kursziel alt: 7,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m