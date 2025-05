Warren warnt vor "Krypto-Korruption" im Weißen Haus!

Im Zentrum der Kontroverse steht der Stablecoin USD1, herausgegeben von World Liberty Financial – einem Unternehmen, das von Eric Trump und Krypto-Investor Zach Witkoff mitgegründet wurde. USD1 ist an kurzfristige US-Staatsanleihen gebunden und rangiert laut CoinGecko mittlerweile auf Platz 7 der weltweit größten Stablecoins. Das liegt vor allem an einem spektakulären 2-Milliarden-US-Dollar-Investment der emiratischen Firma MGX in die globale Kryptobörse Binance, das mit USD1 abgewickelt werden soll.

MGX wird vom Abu Dhabi Sovereign Wealth Fund und dem KI-Konzern G42 unterstützt. Die medienwirksame Bekanntgabe des Deals und die Vorstellung des Stablecoins erfolgte letzte Woche auf der Token2049 Krypto-Konferenz in Dubai.

Warren: "Die Gesetzesvorlage riecht nach Selbstbereicherung"

Senatorin Warren zeigt sich alarmiert: "Die Trump-Familie bringt einen Stablecoin mit einem ausländischen Regime auf den Markt und profitiert persönlich davon – und der Senat soll das mit einem Gesetz legitimieren?"

Konkret kritisiert Warren die sogenannte Genius Act – ein von den Republikanern eingebrachter Gesetzentwurf, der erstmals einen regulatorischen Rahmen für Stablecoins schaffen soll. Die Vorlage passierte den Bankenausschuss des Senats im März mit parteiübergreifender Zustimmung, doch der Widerstand wächst: Neun demokratische Senatoren, darunter vier frühere Befürworter, kündigten nun ihre Ablehnung in der aktuellen Form an.

Die Senatoren begründen ihre Kehrtwende mit ungelösten Sicherheitsrisiken und mangelnder Kontrolle über ausländische Emittenten. Warren versuchte vergeblich, Änderungen einzubringen, die etwa Stablecoins aus kriminellen Netzwerken ausschließen oder ausländische Beteiligungen strenger regulieren sollten.

In einem NBC-Interview spielte Trump die Bedenken herunter: Auf die Frage, ob seine Familie sich durch Krypto bereichere, sagte er: "Ich habe mir das gar nicht angesehen. Wenn ich gute Arbeit mache und der Markt steigt, profitiere ich eben."

Gegner werfen ihm jedoch vor, unter dem Deckmantel geopolitischer Wettbewerbsfähigkeit ein lukratives Privatprojekt zu betreiben. "Wenn wir es nicht tun, macht es China", so Trump in einem früheren Statement zur Krypto-Strategie.

Warren forderte am Wochenende eine Verschiebung der Abstimmung: "Dieses Gesetz dürfte nie verabschiedet werden, solange es dem Präsidenten erlaubt, am eigenen Stablecoin zu verdienen. Das ist Korruption im Gesetzestext."

Senatorin Warrens Mahnung ist klar: "Wenn wir dieses Gesetz jetzt durchwinken, dann haben wir nichts gelernt aus der Finanzkrise, nichts aus dem Silicon Valley Bank-Debakel – und erst recht nichts aus Trumps erster Amtszeit."

Krypto-Markt in Bewegung

Während sich die politische Diskussion zuspitzt, zeigt sich der Kryptomarkt nervös. Bitcoin (BTC) liegt aktuell bei 93.973 US-Dollar und verzeichnet damit einem Rücksetzer von 1,53 Prozent innerhalb der letzten 24 Stunden. Ethereum (ETH) notiert bei 1.802 US-Dollar (-1,4 Prozent), während XRP und Cardano ebenso in Minus fallen und bei 2,13 US-Dollar (-2,3 Prozent) bzw. 0,66 US-Dollar (-4,09 Prozent) notieren (Stand: Montag, 14:00 Uhr MESZ).

USD1 hingegen verzeichnete laut CoinGecko ein Handelsvolumen von knapp 1,3 Milliarden US-Dollar in den letzten 24 Stunden – ein Rekord für den noch jungen Coin.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion