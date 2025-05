Päpstliche Portfolios – So investiert der Vatikan Milliarden

Der Vatikan ist nicht nur das spirituelle Zentrum der katholischen Welt, zugleich ist der kleinste allgemein anerkannte Staat der Erde ein bedeutender Akteur auf den globalen Finanzmärkten. Neben den unermesslichen Kunstschätzen, die vor allem in den Vatikanischen Museen ausgestellt sind, verfügt der Vatikan über Tausende Immobilien, Gold -Reserven, aber auch Investments in Aktien und Fonds im Milliardenvolumen.

Die APSA hat im Jahr 2023 unterm Strich einen Gewinn von 45,9 Millionen Euro erwirtschaftet, wobei mit Investments in Aktien, Anleihen, Gold und Währungen ein "wirtschaftlicher Überschuss" von 27,6 Millionen Euro erwirtschaftet wurde, und mit Immobilien 35 Millionen Euro, erklärte das Investitionsbüro im letzten Jahresbericht, der Ende Juli 2024 veröffentlicht wurde. Die Vatikanischen Museen zählten 2023 über 6,7 Millionen Besucher, was bei einem durchschnittlichen Ticketpreis von 20 Euro erhebliche Einnahmen bedeutet.

Immobilienbesitz: Umfang und Nutzung

Mit rund 5.200 Immobilien weltweit, darunter mehr als 4.000 in Italien, besitzt der Vatikan ein beeindruckendes Portfolio. Diese Liegenschaften umfassen Kirchen, Klöster, Büros und landwirtschaftliche Flächen, aber auch Luxusappartements.

Die APSA schätzt den Gesamtwert der von ihr kontrollierten Immobilien auf mehr als 2,7 Milliarden Euro. Darin enthalten ist allerdings nur ein symbolischer Betrag von einem Euro pro Objekt, das von großer ökologischer, historischer, religiöser, kultureller oder archäologischer Bedeutung ist.

Während etwa 70 Prozent der Immobilien unentgeltlich oder zu stark reduzierten Mieten oft an kirchliche Institutionen oder Mitarbeiter vergeben wurden, sind rund 20 Prozent zu marktüblichen Preisen vermietet. Von diesen Immobilien befinden sich viele in noblen Gegenden in Städten wie London, Paris, Genf und Lausanne.

Ein markantes Beispiel für die jüngeren Immobilienaktivitäten des Vatikans ist der Erwerb eines Gebäudes in der Londoner Sloane Avenue. Diese Investition, ursprünglich als gewinnbringendes Projekt geplant, führte zu einem geschätzten Verlust von über 200 Millionen Euro und mündete in einen der größten Finanzskandale der jüngeren Vatikan-Geschichte. Am Freitag wurden dem Heiligen Stuhl zudem Anwalts- und Gerichtskosten in Höhe von 4,1 Millionen Euro aufgebrummt.

Finanzanlagen: Konservativ und ethisch orientiert

Neben Immobilien investiert der Vatikan auch in Finanzmärkte. Mit einem Portfolio von über 2,2 Milliarden Euro in Staatsanleihen, Unternehmenspapieren und Fonds verfolgt er eine konservative Anlagestrategie. Dabei legt der Heilige Stuhl Wert auf ethische Investments, die mit den Lehren der Kirche im Einklang stehen. Dies schließt Investitionen in Waffenhersteller oder Unternehmen, die gegen soziale Gerechtigkeit verstoßen, aus.

Die Einführung strengerer Investitionsrichtlinien unter Papst Franziskus zielte darauf ab, Transparenz zu fördern und Spekulationen zu vermeiden. Trotzdem bleibt die genaue Zusammensetzung des Portfolios weitgehend intransparent, was Kritik von Finanzexperten und Gläubigen gleichermaßen hervorruft. Die Offenlegungen waren zwar umfangreich, enthielten aber nicht die Budgets der Vatikanstadt und der Vatikanbank sowie der Museen des Stadtstaates.

Der Vatikan will sein Geld so anlegen, dass es zu seinen Werten passt, aber trotzdem genug einbringt. Während Bemühungen um Transparenz und konservative Anlagen erkennbar sind, werfen Intransparenz und Skandale Fragen auf. Es wird interessant zu sehen, ob der Vorstoß hin zu mehr Transparenz, der schon unter Papst Benedikt XVI. begann, nach Jahrhunderten der Verschwiegenheit fortgesetzt wird.

Die Beratungen über die Nachfolge von Papst Franziskus, das sogenannte Konklave, beginnt am Mittwoch, dem 7. Mai.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion