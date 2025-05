Koalitionsvertrag kommt als Magazin an den Kiosk

BERLIN (dpa-AFX) - Das neue schwarz-rote Kabinett steht, der Koalitionsvertrag ist unterzeichnet - und kommt nun bald an den Kiosk. Auf 172 Seiten haben Herausgeber Oliver Wurm und Journalistin Sabine Cole die Vereinbarung zwischen Union und SPD mit Fotos und Illustrationen aufbereitet. Man bringe diese wichtige Grundlage der kommenden vier Jahre nun zu den Bürgerinnen und Bürgern, teilte der Medienunternehmer mit. Am Samstag soll das Magazin bereits an rund zwei Dutzend Bahnhöfen zu kaufen sein.

Auch Studierende der HAWK Hildesheim (Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst) haben an dem Projekt mitgewirkt. Wurm verwirklichte bereits viele ungewöhnliche Zeitschriftenprojekte. Dazu zählt etwa die Bibel in Magazinform - auch zum Grundgesetz schuf er eine Zeitschrift.

Das neue Magazin hat mehr Seiten als seine Grundlage. Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung umfasst 144 Seiten. Er trägt den Titel "Verantwortung für Deutschland"./rbo/DP/jha