China-Aktien: Wird Alibaba jetzt von der US-Börse genommen?

Laut einem Bericht der Financial Times vom Freitag begründen sie dies mit mutmaßlichen Verbindungen dieser Firmen zum chinesischen Militär, die eine Gefahr für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten darstellen sollen.

John Moolenaar, Vorsitzender des China-Ausschusses im Repräsentantenhaus, und Rick Scott, Vorsitzender des Senate Committee on Ageing, wandten sich in einem Schreiben an SEC-Chef Paul Atkins. Darin fordern sie Maßnahmen gegen 25 chinesische Unternehmen, die derzeit an US-Börsen gelistet sind.