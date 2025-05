Luca Pesarini (ETHENEA): Kommentar vor Fed-Zinsentscheid

„Powell hat während seiner Rede beim Economic Club of Chicago Mitte April klar gemacht, dass er sich nicht von Politikern treiben lasse – selbst, wenn sie laut sind und auf Konfrontation setzen. Die Märkte haben es verstanden: Die marktimplizierte Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Mai liegt bei nur zwei Prozent. Im verbalen Showdown zwischen Trump und Powell geht der Punkt klar an den Fed-Vorsitzenden.

Was den dualen Auftrag der Zentralbank angeht, ist die Lage nicht eindeutig. Der Arbeitsmarkt gibt sich weiter stabil – zumindest oberflächlich. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zeigen noch keine Anzeichen von Stress. Die massenhaften Entlassungen von Staatsbediensteten haben bisher nicht auf die breitere Wirtschaft übergegriffen.

Stabilisierung bei Inflation und Arbeitsmarkt

Die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal, die am 30. April veröffentlicht wurden, fielen schwächer aus als erwartet, dies lag vor allem an überstarken Importen im Vorfeld der Zolleinführungen. Der negative Effekt ist daher nicht nachhaltig und wird in den Folgequartalen zurückgehen. Der jüngste Jobbericht am 2. Mai ist sogar stärker ausgefallen als erwartet. Daher gilt vorerst keine Eile bei Zinssenkungen. Sollte sich die Lage verschlechtern, könnte selbst die Fed ins Grübeln geraten. Aber nur dann, vorher nicht.

Die Inflationszahlen brachten zuletzt eine kleine Entwarnung: Der Consumer Price Index (CPI) fiel mit 2,4 Prozent geringer aus als die erwarteten 2,6 Prozent, die Kernrate ebenso mit 2,8 Prozent (erwartet: 3,0 Prozent). Das ist kein Durchbruch, aber ein Schritt in die richtige Richtung.

Zinssenkung nur bei eindeutiger Datenlage

Der Fokus liegt auf den möglichen Auswirkungen der Trump-Zölle. Powell fand klare Worte: Höhere Inflation bedeute weniger Jobs. Unter diesen Vorzeichen sieht es aktuell nicht danach aus, als könnte die Fed aus den Inflationsdaten die Erlaubnis für Zinssenkungen ableiten.

Das dürfte Trump nicht gefallen haben – aber bislang wahrt die Fed den Eindruck der Unabhängigkeit. Mehr Druck aus dem Weißen Haus erhöht nicht die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung, sondern die Hürde dafür. Wenn es in der nächsten Zeit eine Zinssenkung geben soll, dann nur mit klarer Genehmigung der Daten. Alles andere sähe aus wie ein Kniefall vor dem Weißen Haus – und den wird Powell vermeiden wollen.“











Über ETHENEA

ETHENEA bietet eine vielfältige Auswahl an attraktiven Anlagemöglichkeiten für unterschiedliche Anlegerprofile: risikominimiert, ausgewogen und aktienfokussiert.

Attraktive Renditen in jeder Marktphase zu erwirtschaften, bestimmt wesentlich die Anlagephilosophie der Ethna Funds. Diesen Anspruch setzt das Fondsmanagement durch aktives Risikomanagement und eine flexible Asset Allokation über verschiedene Sektoren und Anlageklassen konsequent um.

ETHENEA möchte einen Beitrag leisten und verantwortungsbewusste und nachhaltige Anlagelösungen anbieten. Daher sind ESG-Kriterien ein wichtiger Bestandteil der Investmentprozesse aller Ethna Funds (Artikel 8 SFDR).

Weitere Informationen sowie rechtliche Hinweise finden Sie unter ethenea.com.

Pressekontakt

Corinna Kläsener Edelman Smithfield

T 49 (0) 221 828 281 49



TeamEthenea@edelmansmithfield.com

Hinweise an die Redaktionen: Diese Information richtet sich an Journalisten in ihrer beruflichen Funktion und ist nicht als finanzielle Empfehlung gedacht. Die hierin enthaltenen Informationen einschließlich Meinungsäußerungen dienen ausschließlich Informationszwecken und werden unter der Voraussetzung gegeben, dass es sich nicht um eine Empfehlung oder Anlageberatung handelt.

ETHENEA PRESSEMITTEILUNG – kein offizielles Dokument

Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Daten und Informationen, die wir Ihnen zur Verfügung gestellt haben, durch ETHENEA Independent Investors S.A. gründlich recherchiert wurden, dennoch können wir für deren Richtigkeit und Vollständigkeit keinerlei Haftung oder Gewähr für Schäden, die gegenüber dem Empfänger dieser Informationen oder Dritten – weder direkt noch indirekt entstehen – übernehmen. Bei einer Veröffentlichung des Textes in jedweder Form und in jedem Umfang ist die veröffentlichende Stelle (Redaktion der Zeitung bzw. zugehörige oder beauftragte Dritte, Website, Podcast etc.) verpflichtet, die in einem solchen Fall erforderlichen Disclaimer und Rechtshinweise beizufügen.

Ergänzend weisen wir auf unsere Rechtshinweise in diesem Zusammenhang hin:

Die in dem beigefügten Dokument enthaltenen Angaben stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Fondsanteilen oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen dar. Sie dienen lediglich dem Leser, ein Verständnis über die wesentlichen Merkmale des Fonds wie bspw. den Anlageprozess zu schaffen und sind weder ganz noch in Teilen als Anlageempfehlung gedacht. Sie ersetzen weder eigene Überlegungen noch sonstige rechtliche, steuerrechtliche oder finanzielle Informationen und Beratungen. Weder die Verwaltungsgesellschaft, noch deren Mitarbeiter oder Organe können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung der Inhalte aus diesem Dokument oder in sonstigem Zusammenhang mit diesem Dokument unmittelbar oder mittelbar entstanden sind. Allein verbindliche Grundlage für den Anteilserwerb sind die aktuell gültigen Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache (Verkaufsprospekt, Basisinformationsblätter (PRIIPs-KIDs), in Ergänzung dazu auch der Halbjahres- und Jahresbericht), denen Sie ausführliche Informationen zu dem Erwerb des Fonds sowie den damit verbundenen Chancen und Risiken entnehmen können. Die genannten Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache (sowie in nichtamtlicher Übersetzung in anderen Sprachen) finden Sie unter www.ethenea.com und sind bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. und der Verwahrstelle sowie bei den jeweiligen nationalen Zahl- oder Informationsstellen und bei der Vertreterin in der Schweiz kostenlos erhältlich. Die Zahl- oder Informationsstellen sind für die Fonds Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV und Ethna-DYNAMISCH die Folgenden:

Belgien, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankreich: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italien: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Schweiz: Vertreterin: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Zahlstelle: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich; Spanien: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid). Die Zahl- oder Informationsstellen sind für die HESPER FUND, SICAV – Global Solutions die Folgenden: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Österreich: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italien: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Schweiz: Vertreterin: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Zahlstelle: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich.

Die Verwaltungsgesellschaft kann aus strategischen oder gesetzlich erforderlichen Gründen unter Beachtung etwaiger Fristen bestehende Vertriebsverträge mit Dritten kündigen bzw. Vertriebszulassungen zurücknehmen.





Copyright © ETHENEA Independent Investors S.A. (2025) Alle Rechte vorbehalten.