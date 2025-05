Spekulationen lassen Taiwan-Dollar explodieren

Der Taiwan-Dollar (TWD), der sich gewöhnlich nur minimal gegenüber dem US-Dollar bewegt, hat in den letzten Tagen einen beispiellosen Höhenflug erlebt. Während die Devise bereits am Freitag mit einem Plus von 3 Prozent den stärksten Tageszuwachs seit 1988 verzeichnet hatte, ging es am Montag sogar um bis zu 5 Prozent aufwärts. Diese Entwicklung hat nicht nur die Finanzmärkte überrascht, sondern auch Spekulationen über mögliche politische Hintergründe entfacht.

Ein wesentlicher Treiber dieser Aufwertung ist die Reaktion taiwanesischer Lebensversicherer auf die zunehmende Schwäche des US-Dollars. Da sie über umfangreiche Bestände an Anleihen in US-Dollar verfügen und diese nur unzureichend gegenüber Wechselkursrisiken abgesichert hatten, sahen sie sich gezwungen, ihre Positionen abzusichern. Das führte zu einem massiven Zustrom in den Taiwan-Dollar. Analysten sprechen von einem "19-Sigma"-Ereignis – einer extrem seltenen statistischen Anomalie.