KONJUNKTUR vom 05.05.2025 - 17.00 Uhr

BERLIN - Einen Tag vor der geplanten Wahl von Friedrich Merz zum Bundeskanzler ist sein künftiges Regierungsteam komplett. Die SPD stellte auf den letzten Drücker vier Frauen und drei Männer für das Kabinett auf, das am Dienstag ernannt und vereidigt werden soll - wenn bei der Kanzlerwahl nichts schiefläuft. Angeführt werden die Sozialdemokraten in der Regierung von Vizekanzler Lars Klingbeil, der auch Parteichef ist. Die umstrittene Co-Vorsitzende Saskia Esken ging dagegen leer aus.

TEMPE - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im Mai unerwartet verbessert. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) stieg zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 51,6 Punkte, wie das Institut am Montag in Tempe mitteilte. Im März war der Indikator noch mit 50,8 Punkten auf den niedrigsten Stand seit Juni 2023 gefallen. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem erneuten Rückgang auf 50,2 Punkten gerechnet.

Ifo: US-Zölle trüben Stimmung ostdeutscher Unternehmen

DRESDEN - Die US-Zölle und enttäuschte Erwartungen der neuen Bundesregierung sorgen bei den ostdeutschen Unternehmen für schlechte Stimmung. Der Geschäftsklimaindex für die regionale Wirtschaft sank im April im Vergleich zum Vormonat um 1,5 Punkte auf 86,5 Zähler, wie das Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo in Dresden mitteilte. Außer im Baugewerbe verschlechterten sich in allen Bereichen die Erwartungen.

Eurozone: Sentix-Konjunkturindex zieht nach Zoll-Schock wieder an

LIMBURG - Die bedachte Reaktion Europas auf die US-Zölle hat die trüben wirtschaftlichen Perspektiven im Euroraum etwas aufgehellt. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Mai auf minus 8,1 Punkte, von zuvor minus 19,5 Punkten, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte.

Ifo-Institut: US-Zölle trüben Stimmung in der Autoindustrie

MÜNCHEN - Die US-Zölle sorgen in der deutschen Autoindustrie für schlechte Stimmung - trotz einer verbesserten Auftragslage. Der Geschäftsklimaindex des Münchener Ifo-Instituts für die Automobilbranche fiel im April leicht auf minus 30,7 Punkte (minus 0,2). Demnach schätzten die Unternehmen ihre Geschäftslage zwar als positiver ein, haben jedoch schlechtere Erwartungen als noch im März.

Halbe Milliarde Euro soll Forscher in die EU locken



PARIS - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will mit einer halben Milliarde Euro mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt in die EU locken. "Wir müssen die richtigen Anreize setzen", sagte sie in einer Rede an der Pariser Universität Sorbonne. Mit einem 500-Millionen-Euro-Paket für die Jahre 2025 bis 2027 solle Europa zu einem Magneten für Forscher werden, betonte von der Leyen. Ihre Ankündigung kommt zu einer Zeit, in der US-Präsident Donald Trump den Druck auf Universitäten in den USA erhöht.

Kreise: Israel plant Einnahme des Gazastreifens



JERUSALEM - Das israelische Sicherheitskabinett hat nach Angaben aus Regierungskreisen die Einnahme des Gazastreifens und fortwährende Kontrolle der Gebiete durch die Armee gebilligt. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe erklärt, die Armee werde von Razzien zur Eroberung von Gebieten und einer fortwährenden Präsenz dort übergehen.

