Rheinmetall und das Nvidia-Problem! - Keine Angst vor hohen Kursen!

Ein ähnliches Problem, dass viele Anleger auch davon abgehalten hat bei Nvidia einzusteigen. Ende 2023 startete die Aktie ihren "Run". Auch hier fragten sich viele Anleger: Kann das in diesem Tempo so weitergehen? Ja es ging und jeder, der sich nicht traute einen Rücksetzer auszunutzen, hatte eine Menge Performance für sein Depot liegen lassen.

153 Prozent seit Jahresanfang

In nur vier Monaten hat das Papier von Rheinmetall besser performt als jeweils in den drei Jahren zuvor. Klar stellen sich Anleger jetzt die Frage: War es das schon in diesem Jahr oder kann die Aktie weiter steigen? Die Antwort hört sich zunächst einfach an: Ja, sie kann!

3 Mal ins Depot gekauft!

In den Depots der wallstreetONLINE Börsenlounge ist das Papier so etwas wie ein Dauergast. Seit Ende 2023 haben wir die Aktie dreimal gekauft. Das letzte Mal in diesem Jahr und kein Kauf war ein Fehler. Die Rücksetzer auszunutzen, war genau die richtige Strategie. Das erste Mal sind wir kurz vor Weihnachten 2023 eingestiegen. Ein Plus, das sich mehr als sehen lassen kann.

Anfang April vergangenen Jahres, nachdem sich die Aktie erneut verdoppelt hatte, haben wir den nächsten Rücksetzer ausgenutzt und sind bei etwa 520 Euro in die Aktie eingestiegen. Auch diesmal hat uns die Kursentwicklung nicht enttäuscht.

Zu guter letzt haben wir gut ein Jahr später noch einmal zugeschlagen, obwohl sich die Aktie erneut verdoppelt hatte. Aber auch diesen Kauf haben wir bislang nicht bereuht. Wir liegen über 50 Prozent im Plus.

Wir erzählen Ihnen das nicht, um anzugeben, sondern um einigen Anlegern die Angst zu nehmen, auf diesem Niveau noch einzusteigen. Sicherlich werden jetzt nicht mehr Kurssprünge von 400 Prozent und mehr möglich sein, aber ein sehr gute Performance dürfte beim nächsten Rücksetzer sicherlich noch zu erreichen sein. Anleger müssen nicht immer die neue "Kracher-Aktie" suchen, es ist auch eine gute Strategie, ein Papier, das läuft, von Zeit zu Zeit nachzukaufen, wenn die Fantasie noch da ist.

Wie hoch kann die Aktie noch steigen?

Ein geschätztes KGV von 55 zwar auf den ersten Blick abschreckend wirken, aber bei dem Wachstum, das Rheinmetall an den Tag legt, ist es durchaus im akzeptablen Bereich. Erst Anfang vergangener Woche hat der Rüstungskonzern vorläufige Zahlen für das erste Quartal des Jahres vorgelegt.

Rheinmetall gab einen bemerkenswerten Umsatzanstieg im ersten Quartal bekannt, der vor allem auf eine starke Performance im Verteidigungsgeschäft zurückzuführen ist. Der vorläufige Quartalsumsatz von 2,31 Milliarden Euro übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich, die 1,95 Milliarden Euro geschätzt hatten. Der operative Gewinn stieg um 49 Prozent auf 199 Millionen Euro und übertraf damit ebenfalls die Markterwartungen von 165,8 Millionen Euro. Rheinmetall bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr und behält mögliche Anpassungen im Blick, insbesondere angesichts der verbesserten Marktaussichten in Europa, Deutschland und der Ukraine.

Analysten voller Lobes für Rheinmetall

Analyst Sven Weier von der Schweizer Großbank UBS hat zu Wochenbeginn sein Kursziel für die Aktie von Rheinmetall deutlich angehoben – von zuvor 1.600 auf nun 1.840 Euro. Gleichzeitig bekräftigte er seine Kaufempfehlung für den Titel. Weier sieht weiterhin mehrere Wachstumstreiber für den Rüstungskonzern, unter anderem die an diesem Donnerstag anstehenden Quartalszahlen. Zudem sei der bevorstehende NATO-Gipfel im Juni aus seiner Sicht noch nicht vollständig im aktuellen Kursniveau berücksichtigt. Laut seiner Analyse würde sich der faire Aktienwert bei einer Anhebung der Umsatzprognose für 2030 um jeweils 5 Milliarden Euro um rund 200 Euro nach oben verschieben.

Noch optimistischer als die UBS zeigen sich andere Analystenhäuser in ihrer Bewertung von Rheinmetall. Die höchste Zielmarke setzt derzeit das Analysehaus Morningstar mit einem Kursziel von 2.220 Euro. Dicht dahinter folgen Morgan Stanley und MWB Research, die beide ein Kursziel von 2.000 Euro ausgeben. Die Einschätzungen spiegeln das starke Wachstumspotenzial des Rüstungskonzerns wider, das angesichts geopolitischer Spannungen und steigender Verteidigungsausgaben zunehmend in den Fokus rückt. Auch die USA investieren weiter Wie Ende vergangener Woche bekannt wurde, sieht der erste Haushaltsentwurf der US-Regierung unter Präsident Donald Trump für das kommende Fiskaljahr deutliche Einschnitte in zahlreichen zivilen Bereichen vor – gleichzeitig jedoch eine kräftige Aufstockung der Verteidigungsausgaben. Demnach sollen die Mittel für das Pentagon nominal um 13 Prozent steigen. Ziel ist es unter anderem, die Wettbewerbsfähigkeit und Schlagkraft der US-Verteidigungsindustrie zu stärken. Die geplante Erhöhung signalisiert eine klare Priorisierung sicherheitspolitischer Interessen und dürfte auch Auswirkungen auf die globale Rüstungslandschaft haben. Ein weiterer Grund, warum die Aktie von Rheinmetall so gut in die neue Woche gestartet ist. Mein Tipp: Anleger sollten beim nächsten Rücksetzer von Rheinmetall zur Stelle sein. Obwohl die Aktie in diesem Jahr schon sehr gut gelaufen ist, gibt es noch einige Punkte, welche die Aktie weiter antreiben könnten. Da wäre zum Beispiel das volle Auftragsbuch auf Rekordniveau. Jeder weitere Auftrag dürfte den Rekord nach oben schrauben und die Wahrscheinlichkeit, dass Rheinmetall die Prognose erhöht, steigern. Aktiensplit in der Hinterhand Mittlerweile kostet die Aktie von Rheinmetall über 1.600 Euro. Es ist gut möglich, dass der DAX-Konzern sich die runde Marke von 2.000 Euro als Ziel gesetzt hat, um einen Aktiensplit von 1 zu 10 durchzuführen. Dann würde das Papier auf einmal nur noch bei 200 Euro stehen. Das hat zwar keine Auswirkungen auf die Marktkapitalisierung, aber es dürfte die Aktie wieder für einen größeren Kreis von Anlegern erschwinglich machen. Was zu weiter steigenden Kursen führen dürfte. Es gibt noch genügend Kurstreiber für die Aktie. Daher findet bei Rheinmetall immer noch ein alt bekannter Börsenspruch Anwendung: "Rücksetzer sind Gelegenheiten!"

