DAX übertrumpft US-Indizes: Deutsche Aktien im Höhenflug!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Aktienindizes eine überwiegend positive Entwicklung. Der DAX verzeichnet einen Anstieg von 1,03% und steht aktuell bei 23.352,34 Punkten, was ihn zum stärksten Performer unter den betrachteten Indizes macht. Der MDAX folgt mit einem Plus von 0,88% und erreicht 29.635,74 Punkte. Auch der SDAX zeigt eine positive Tendenz mit einem Zuwachs von 0,48% und notiert bei 16.183,42 Punkten. Der TecDAX schließt sich dem positiven Trend an, wenn auch in geringerem Maße, mit einem Anstieg von 0,25% auf 3.744,61 Punkte. Im internationalen Vergleich zeigt der Dow Jones ebenfalls eine positive, jedoch deutlich verhaltenere Entwicklung. Er legt um 0,11% zu und steht bei 41.336,33 Punkten. Im Gegensatz dazu verzeichnet der S&P 500 einen Rückgang von 0,41% und notiert bei 5.661,73 Punkten, was ihn zum einzigen Index in dieser Betrachtung macht, der im Minus liegt. Insgesamt zeigen die deutschen Indizes eine stärkere Performance im Vergleich zu den US-amerikanischen Indizes, wobei insbesondere der DAX mit seinem deutlichen Plus hervorsticht.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Rheinmetall mit einem Anstieg von 3.14%.Münchener Rück folgt mit 2.73%, während Hannover Rück mit 2.61% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. BASF führt die Negativliste mit einem Rückgang von 4.30%, gefolgt von DHL Group mit -3.25% und Zalando, das um 2.11% gefallen ist.Im MDAX sticht die RENK Group hervor, die mit 4.57% den höchsten Anstieg verzeichnet. PUMA und Talanx folgen mit 3.34% und 3.32% und zeigen ebenfalls starke Leistungen.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen eine schwache Performance. Hugo Boss fällt um 2.44%, Wacker Chemie um 2.15% und Evotec um 1.81%.Die SDAX-Topwerte sind beeindruckend, angeführt von Deutz mit einem Anstieg von 6.82%. Energiekontor und Fielmann folgen mit 6.15% und 4.19%.Die Flopwerte im SDAX sind weniger erfreulich, mit mutares, das um 6.42% gefallen ist. Nagarro und STO verzeichnen Rückgänge von 2.94% und 2.65%.Im TecDAX sind die Topwerte moderat, mit Kontron, das um 2.33% gestiegen ist. IONOS Group und Carl Zeiss Meditec folgen mit 2.08% und 1.42%.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von Nagarro mit -2.94%. Evotec und Elmos Semiconductor fallen um 1.81% und 1.61%.Im Dow Jones sind die Topwerte durch moderate Zuwächse gekennzeichnet, mit Unitedhealth Group, die um 1.45% steigt. McDonald's und IBM folgen mit 1.34% und 1.02%.Die Flopwerte im Dow Jones sind deutlicher, mit Apple , das um 3.13% gefallen ist. Chevron Corporation und Nike (B) verzeichnen Rückgänge von 1.78% und 1.74%.Die Topwerte im S&P 500 zeigen stärkere Zuwächse, angeführt von Delta Air Lines (DE) mit 3.19%. Expedia Group und EQT folgen mit 2.91% und 2.88%.Die Flopwerte im S&P 500 sind besorgniserregend, mit Berkshire Hathaway Registered (B), das um 4.32% gefallen ist. APA Corporation und Tesla verzeichnen Rückgänge von 4.07% und 4.00%.