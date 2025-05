Buffett verlässt Berkshire - Aktie fällt von Rekordhoch

sirmike [Blogger] schrieb 04.05.25, 18:41

Warum sollte der Berkshire-Kurs sinken, nur weil die Gewinne massiv eingebrochen sind? Das sind doch ganz überwiegend unrealisierte Buchgewinne bzw. -verluste, die pimpen oder schrotten die Ergebnisse in jedem Quartal. Und zwar völlig sinnbefreit (JPMorgan-CEO Jamie Dimon nannte das mal Fake-Gewinne). Im operativen Geschäft, da läuft nicht alles ganz rund: die Eisenbahn BNSF steht vor Herausforderungen wegen Trumps Zollkrieg gegen China, die Versicherungssparte hat stark gelitten wegen der Waldbrände in Kalifornien. Aber das sind alles längst bekannte Fakten/News und es kann keine Überraschung sein, dass die sich in Berkshires Quartalszahlen niederschlagen.



Insgesamt läuft es bei Berkshire ziemlich gut. Und dass Buffett nun zum Jahresende formal als CEO ausscheidet (und nur noch als Berater tätig sein wird), hat de facto auch keine Auswirkungen. Denn Greg Abel ist bereits seit 2021 als designierter Nachfolger benannt worden und verantwortet seitdem ohnehin schon viel vom Tagesgeschäft. Ich würde sagen, so einen geordneten Übergang sieht mal selten.



Aber natürlich ist es nach 60 Jahren schon ein Einschnitt. Buffett ist länger Berkshire-CEO als ich auf der Welt bin. Und ich hoffe sehr, dass er mich/uns noch viele Jahre mit seiner Weisheit und seinen schlauen An- und Einsichten begleiten wird.