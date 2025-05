Zölle: Trump öffnet Büchse der Pandora - mysteriöse Dollar-Bewegungen!

Was zunächst eher merkwürdig klingt, öffnet in Wahrheit die Büchse der Pandora: Trump will Filme mit 100% bezollen, wenn sie nicht in den USA gedreht worden sind. Das bedeutet faktisch, dass die Zölle sich nicht mehr nur auf Güter beschränken, sondern nun auch Dienstleistungen betreffen können. Das ist in der Praxis nicht so einfach umzusetzen wie bei Gütern, aber eben doch (zumindest indirekt) möglich. Heute die Wall Street - im Gegensatz zum Dax - schwächer unter bisher eher dünnem Volumen. Auffallend aber besonders die starken Bewegungen einiger Währungen gegen den Dollar: so der Rubel vor dem Besuch Xi Jinpings in Moskau. Vor allem aber der taiwanesische Dollar, der gegenüber dem US-Dollar in den letzten beiden Tagen massiv aufgewertet hat. Ist das ein Kotau Taiwans vor Trump? Oder flüchten taiwanesische Investoren aus dem Dollar?

