Ducker Carlisle fusioniert mit Munich Strategy und erweitert damit die globale Reichweite beider Unternehmen

Detroit und Paris (ots/PRNewswire) - Ausbau der Strategie- und

Transformationsdienstleistungen für globale Kunden aus der Automobil-, Bau- und

Industrieindustrie



Ducker Carlisle, ein in den USA ansässiges globales Marktforschungs-, Strategie-

und M&A-Beratungsunternehmen, gab heute den Zusammenschluss mit Munich Strategy

bekannt, einem deutschen Beratungsunternehmen, das sich ebenfalls auf

Strategie-, Transformations- und M&A-Dienstleistungen für die Bau- und

Industriebranche konzentriert. Durch die Transaktion wird die Präsenz von Ducker

Carlisle in Europa mehr als verdoppelt, die deutschen und europäischen Kunden

von Munich Strategy erhalten Zugang zu mehr als 100 Beratern im lukrativen

US-Markt und das kombinierte Unternehmen etabliert sich als führende Ressource

für globale Unternehmens- und Private-Equity-Kunden in ihren gemeinsamen

Branchen.







Unternehmen anbietet, gehören Strategieberatung, Transformation, Research

Intelligence und Analytik, Preisstrategie, Supply-Chain-Optimierung, Entwicklung

von KI-Lösungen und andere fachkundige Unterstützung, um Kunden dabei zu helfen,

ihr Wachstum voranzutreiben, ihre Leistung zu maximieren und Wettbewerbsvorteile

zu erzielen. Das Team bietet auch M&A-Transaktionsdienstleistungen an,

einschließlich Due-Diligence-Prüfungen auf Käufer- und Verkäuferseite und

Wertschöpfung, um Private-Equity-Kunden dabei zu helfen, Risiken zu minimieren,

Transaktionsabschlüsse zu beschleunigen und Wachstumsinitiativen nach der

Akquisition voranzutreiben.



"Angesichts der aktuellen globalen Herausforderungen suchen viele unserer Kunden

nach Möglichkeiten, in den U.S.-Markt einzudringen oder dort zu expandieren.

Dieser Zusammenschluss ermöglicht es ihnen, die Expertise des großen

U.S.-Beratungsteams von Ducker Carlisle zu nutzen, um die besten Strategien und

Möglichkeiten zu identifizieren, um diese Ziele zu erreichen", sagte Sebastian

Theopold, Gründer von Munich Strategy und jetzt Präsident von Ducker Carlisle

Europe sowie Mitglied des Vorstands von Ducker Carlisle. "Es erweitert auch

unsere Dienstleistungen in anderen Bereichen, einschließlich der Preisstrategie,

und bereichert das strategische Instrumentarium, das wir unseren Kunden

anbieten, um sie beim Wachstum und der Optimierung ihres Geschäfts zu

unterstützen."



"Die Ausweitung unserer globalen Präsenz durch Fusionen wie diese stärkt unsere

internationale Präsenz, fördert das marktübergreifende Wachstum und bietet





