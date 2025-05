Rheinmetall - Aktie im Rampenlicht - 05.05.2025

Mit einer Performance von +4,51 % konnte die Rheinmetall Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Rheinmetall einen Gewinn von +114,84 % verbuchen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,14 % geändert.

Der Dax ist am Montag den neunten Handelstag in Folge gestiegen und wieder nah an sein Rekordhoch von Mitte März herangerückt. Zeitweise fehlten dem deutschen Börsenbarometer nur etwas mehr als 100 Punkte bis zu seinem Höchststand von 23.476 …

Die deutschen Aktienindizes glänzen heute mit einer positiven Entwicklung, angeführt vom DAX, der mit einem Plus von 1,03% beeindruckt. Im Vergleich dazu zeigen die US-Indizes eine gemischte Performance.

Top- und Flop-Aktien am 05.05.2025 im DAX.