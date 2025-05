Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 14-2025

Geschätzte Leserschaft,

die Turbulenzen gehen weiter im Gold und Silbermarkt. Zum ersten Mal sahen wir Gold um über 90$ fallen und Silber steig um über 1 USD an. Sowas zeigt uns, dass die Märkte total gestört sind und man hier ums Überleben kämpft im Shortlager. Wir sehen eine Korrektur im Gold bis maximal 2.900 USD runter die aber auch schon bei 3.050 USD pro Unze wieder nach oben drehen kann. Es wird gekauft aus allen Rohren und ich denke etliche Marktteilnehmer im Anleihenbereich dämmert es allmählich dass die Ära des ungenierten Schuldenmachens zu Ende geht.

Bleiben Sie gut informiert! Glück auf!

Ihr Jochen Staiger und das SRC-Team

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie der Woche

Meridian Mining stößt auf flache, hochgradige Mineralisierung

Meridian Mining gab jüngst bekannt, dass es seitlich in einen VMS-Haufen gebohrt hat, der Cu-Au-Zn- & Ag-Massiv- bis Semi-Massivsulfide an der westlichen Grenze der Au-Cu-Ag- & Zn-Lagerstätte Santa Helena enthält. Bohrung CD-651 ergab dabei 33,4 Meter mit 2,0 g/t AuEq (1,4 % CuEq), einschließlich 13,1 Meter mit 4,2 g/t AuEq (2,8 % CuEq). Es besteht das Potenzial für weitere Cu-Zn-Au-reiche Gebiete im Westen, wo es als offen gilt. Die Bohrungen werden daher fortgesetzt und weitere Ergebnisse stehen noch aus.

News: Meridian bohrt in flache, hochgradige Cu-Au-Zn- und Ag-Massiv- bis Semi-Massiv-Sulfide an der offenen westlichen Grenze von Santa Helena

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

12. Deutsche Rohstoffnach live in Stuttgart

Unternehmensnews

Calibre Mining meldet Rekordförderung

Calibre Mining meldete für das erste Quartal 2025 eine konsolidierte Goldproduktion von 71.539 Unzen sowie Barmittel in Höhe von 214,5 Mio. US$ am 31. März 2025.

News: Calibre liefert 71.539 Unzen in Q1 2025, ein Produktionsrekord für das erste Quartal; Aktuelles zur Goldmine Valentine

Fortuna Mining verkauft weitere Mine

Nach dem Abschluss des Verkaufs der San Jose Mine in Mexiko, trennt sich Fortuna Mining auch von der Yaramoko Mine, für die man bis zu 130 Millionen US$ in Cash erhält.

News: Fortuna gibt Verkauf der Mine Yaramoko in Burkina Faso bekannt

GoldMining startet richtungsweisende Bohrkampagne

GoldMining startete jüngst mit einem Bohrprogramm auf dem Projekt São Jorge, welches eine Diamantkernbohrkampagne von bis zu 5.000 Metern, zusätzliche Schneckenbohrungen von bis zu 3.000 Metern sowie ein Bodenprobenentnahmeprogramm mit bis zu 6.000 Proben enthalten wird.

News: GoldMining Inc. startet bisher umfassendste Explorationskampagne bei São Jorge-Projekt, Brasilien

Skeena Gold and Silver stellt Antrag auf Umweltverträglichkeitsprüfung

Skeena Gold and Silver hat den Antrag auf Umweltverträglichkeitsprüfung beim BC Environmental Assessment Office zur gemeinsamen Prüfung mit der Tahltan Central Government eingereicht und damit alle vereinbarten Informationsanforderungen des ursprünglichen Antrags dargelegt und beantwortet, um einen soliden überarbeiteten Antrag zur Wiederaufnahme des Bergbaubetriebs bei Eskay Creek zu unterstützen.

News: Skeena stellt Antrag auf Umweltverträglichkeitsprüfung für Eskay

UEC-Chef Adnani wird Vorstandsmitglied der der World Nuclear Association

Wie Uranium Energy jüngst bekanntgab, wurde Amir Adnani, der Gründer, Präsident und Chief Executive Officer von UEC, in den 20-köpfigen Vorstand der World Nuclear Association, deren Mitglieder für 70 Prozent der weltweiten Kernenergieerzeugung verantwortlich sind, berufen.

News: Amir Adnani, President und Chief Executive Officer der Uranium Energy Corp, wird in den Vorstand der World Nuclear Association berufen

U.S. GoldMining startet mit wirtschaftlicher Erstbewertung

U.S. GoldMining wird in Kürze eine erste wirtschaftliche Bewertung für das Gold-Kupfer-Projekt Whistler beginnen. Die Studie (PEA) soll eine erste Bewertung gemäß der US-Verordnung S-K 1300 und eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung gemäß dem kanadischen National Instrument 43-101 darstellen.

News: U.S. GoldMining Inc. kündigt Pläne zum Beginn einer wirtschaftlichen Erstbewertung vom Whistler Gold-Kupfer-Projekt in Alaska an

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Bergbauunternehmen, Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien