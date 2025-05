Börsen Update USA - 05.05. - Dow Jones stark +0,27 %

Der Dow Jones steht bei 41.401,24 PKT und gewinnt bisher +0,27 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +2,45 %, IBM +1,72 %, American Express +1,62 %, McDonald's +1,58 %, Boeing +1,12 %

Flop-Werte: Apple -2,29 %, Chevron Corporation -1,93 %, Nike (B) -1,64 %, Amazon -1,38 %, Merck & Co -1,02 %

Der US Tech 100 steht bei 20.050,43 PKT und verliert bisher -0,21 %.

Top-Werte: The Trade Desk Registered (A) +4,24 %, Advanced Micro Devices +3,46 %, Fortinet +3,04 %, Charter Communications Registered (A) +2,90 %, Take-Two Interactive Software +2,74 %

Flop-Werte: ON Semiconductor -8,19 %, Tesla -2,85 %, Starbucks -2,50 %, Apple -2,29 %, Diamondback Energy -2,02 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:55) bei 5.675,08 PKT und fällt um -0,18 %.

Top-Werte: EQT +4,30 %, Advanced Micro Devices +3,46 %, Delta Air Lines (DE) +3,13 %, Ralph Lauren Registered (A) +3,07 %, Fortinet +3,04 %

Flop-Werte: Zimmer Biomet Holdings -10,34 %, ON Semiconductor -8,19 %, Tyson Foods (A) -8,08 %, APA Corporation -4,47 %, Dow -3,89 %