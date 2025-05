Ubbink bringt Nachhaltigkeits-Knowhow nach Deutschland (FOTO)

Holzwickede (ots) - Die Ubbink kann auf eine lange Erfolgsgeschichte

zurückblicken. 1896 in den Niederlanden gegründet, bietet das Unternehmen auch

für den deutschen Markt zuverlässige Baulösungen mit innovativen, smarten

Produkten und Dienstleistungen. Wie etwa das neu entwickelte

Batteriespeicher-System, das intelligent und effizient den Energieverbrauch für

Privathaushalte optimiert.



Sicheres und nachhaltiges Heizen, ein komfortables wie effizientes Gebäudeklima,

Lösungen für den Schutz der Gebäudehülle sowie modernes Energie-Management - auf

diese Säulen stützt sich die breite Produktpalette von Ubbink. Diese umfasst zum

Beispiel die bewährte Steildach- und Befestigungstechnik, aber auch

leistungsfähige Energie-Speicher und Lüftungssysteme, für den privaten wie für

den gewerblichen Bereich.





Dabei liegt der Fokus auf Umweltfreundlichkeit und dem verantwortungsvollen

Umgang mit Ressourcen . So trägt Ubbink mit seinen innovativen Entwicklungen und

eigener Produktion dazu bei, die Energieeffizienz zu steigern, ein ökologisches

Innenraumklima zu schaffen und den Gebäudeschutz nachhaltig zu gestalten.



Einen großen Schritt ermöglicht hier das neue Batteriespeicher-System von

Ubbink. Diese All-in-One-Lösung umfasst einen Wechselrichter, der sich durch

einfaches Aufsetzen automatisch mit den zugehörigen Batteriespeichern verbindet.

Die stetige Erweiterung des Ubbink.energy Produktportfolios umfasst nun neben

einer voll intergierten Wallbox (11kW) auch einen Wärmepumpen-Brauchwassertank.

Beide Produkte sind über das EMS voll integrierbar und können zentral aus einer

App überwacht und gesteuert werden. Überschussstrom aus der eigenen PV-Erzeugung

kann so neben dem Ubbink Batteriespeicher auch direkt in der Fahrzeugbatterie

oder im Brauchwassertank gespeichert werden.



Ubbink ist Teil von Centrotec Industries, zu der die Unternehmen Centrotherm,

Sonnenstromfabrik, MAGE, Centroplast und Rolf Schmidt Industri Plast gehören.



Weitere Infos zum Unternehmen und Angebot stehen auf www.ubbink.de

(https://www.ubbink.com/de) und im Vorstellungsvideo der Marke Ubbink

(https://www.youtube.com/watch?v=MLrz_-dSyqE) bereit.



Pressekontakt:



Waldecker PR GmbH

Büro für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ansprechpartnerin:

Nina Lechthoff

Rügenwalder Weg 1

33803 Steinhagen

Telefon: +49 1575 4851 786

E-Mail: mailto:lechthoff@waldecker-pr.de

Internet: http://www.waldecker-pr.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179521/6026581

OTS: Ubbink GmbH