Wie kann die Diplomatie der Staatsoberhäupter den Beziehungen zwischen China und Russland neuen Schwung verleihen?

China kündigte am Sonntag an, dass Präsident Xi Jinping auf Einladung des Präsidenten der Russischen Föderation Wladimir Putin vom 7. bis 10. Mai einen Staatsbesuch in Russland abstatten und an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg in Moskau teilnehmen wird. Es wird allgemein erwartet, dass der bevorstehende Besuch die entscheidende Rolle der „Diplomatie der Staatsoberhäupter" bei der Förderung der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und Russland für eine neue Ära unterstreichen wird.

Grundlegende Garantie

In den letzten zehn Jahren sind Xi Jinping und Wladimir Putin über 40 Mal bei verschiedenen bilateralen und multilateralen Anlässen zusammengekommen. Ihr häufiger, offener und strategischer Austausch ist zum Eckpfeiler der stabilen und sich weiterentwickelnden Beziehungen zwischen China und Russland geworden.

2013 wählte Xi Jinping Russland als erstes Ziel seines Staatsbesuchs als chinesisches Staatsoberhaupt und leitete damit eine neue Phase bilateraler Beziehungen ein, die auf Gleichberechtigung, gegenseitigem Vertrauen und Unterstützung, gemeinsamem Wohlstand und dauerhafter Freundschaft beruhen.

Während des Besuchs von Xi Jinping in Moskau im Juni 2019 vereinbarten die beiden Staatsoberhäupter, die bilateralen Beziehungen zu einer umfassenden strategischen Partnerschaft der Koordinierung für eine neue Ära auszubauen und damit ein neues Kapitel in den chinesisch-russischen Beziehungen aufzuschlagen.