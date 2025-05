Mustang Energy Corp. vereinbart Übernahme von Nucleus Uranium Ltd.

Vancouver, British Columbia, 5. Mai 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC:MECPF, FWB:92T) (das „Unternehmen“ oder „Mustang“) freut sich bekannt zu geben, dass es am 5. Mai 2025 eine Aktientauschvereinbarung (die „Vereinbarung“) mit Nucleus Uranium Ltd. („Nucleus“), einem unabhängigen in British Columbia ansässigen Uranunternehmen, und Golden Mile Resources Corp. (der „Aktionär“), dem alleinigen Aktionär von Nucleus, abgeschlossen hat, gemäß dem das Unternehmen alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien (jeweils eine „Nucleus-Aktie“) von Nucleus erwerben wird (die „Übernahme“). Nucleus ist der alleinige eingetragene und wirtschaftliche Eigentümer des Projekts Nucleus Saskatchewan, das aus sechs Mineralkonzessionen besteht, die sich auf etwa 18.571 Hektar im Athabasca-Becken in Saskatchewan erstrecken (das „Projekt Nucleus“).