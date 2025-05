Israel greift Stellungen der Hisbollah im Libanon an Die israelischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben eine Waffenfabrik und ein Waffenlager der schiitischen Hisbollah-Miliz in der Bekaa-Ebene im Osten des Libanons angegriffen. Zudem seien Militärstellungen der Hisbollah in Srifa im Süden des …