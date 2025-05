Anti-Kinderehe-Aktivist Bhuwan Ribhu erhält Medal of Honour beim World Law Congress

SANTO DOMINGO, Dominikanische Republik, 6. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Bhuwan Ribhu, Gründer von Just Rights for Children (JRC), ein führender Aktivist gegen Kinderheirat und Kinderhandel, und Rechtsanwalt, wurde auf dem World Law Congress (WLC) 2025 mit der Medal of Honour der World Jurist Association (WJA) ausgezeichnet. An der renommierten Veranstaltung, die vom 4. bis 6. Mai in der Dominikanischen Republik stattfand, nahmen über 1500 Juristen und 300 Redner aus mehr als 70 Ländern teil.

Die 1963 gegründete World Jurist Association hat bereits Persönlichkeiten wie Nelson Mandela, Winston Churchill, Ruth Bader Ginsburg, Kerry Kennedy und René Cassin geehrt.