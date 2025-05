Teamviewer bestätigt Jahresziele trotz schwierigen Umfelds

stefan8205 schrieb gestern 09:29

Wir stehen jetzt kurstechnisch da, wo wir Ende 2021 waren. TMV von heute ist mit der aus 2021 eigentlich nicht zu vergleichen, und ich denke, dass 1E eine gute Ergänzung ist - auch von daher ist der Kursverlauf unverständlich.



ad Enterprise: das ist genau das, wo TMV seit längerem hin möchte, und wie man sieht erfolgreich. Damals wurde von den Analysten gesagt, dass das toll ist, heute wird auf den stagnierenden SMB-Umsatz gezeigt. Also irgendwie ist das schon ein wenig schizophren.



Was mir nicht ganz klar ist, warum AR nicht in die Breite geht und beim Endverbraucher ankommt. Anwendungen gäbe es zur Genüge. Na ja, wahrscheinlich warten alle auf Tim Cook, bis er endlich eine leistbare AR-Brille auf den Markt wirft. Die zuletzt aufgerufenen 3000 USD sind halt doch, sagen wir "Eintrittshürde" :cool: