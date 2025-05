Großküchen-Ausrüster Rational wächst schwächer als gedacht

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchen-Ausrüster Rational ist nicht so stark ins Jahr gestartet wie am Markt erwartet. Der Umsatz lag im ersten Quartal mit 295 Millionen Euro zwar um drei Prozent höher als im Vorjahr, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Landsberg am Lech mitteilte. Analysten hatten jedoch im Schnitt mit mehr als 300 Millionen Euro gerechnet. Auch der Gewinn stieg nicht so stark wie gedacht. Finanzchef Jörg Walter stellte jedoch ein steigendes Geschäftsvolumen für die nächsten Quartale und ein starkes Jahresendgeschäft in Aussicht - trotz der Unsicherheit durch die Zollpolitik der USA.

In den Monaten Januar bis März lag der Umsatz von Rational trotz der verfehlten Analystenerwartungen so hoch wie noch nie in einem ersten Quartal. Der Überschuss wuchs lediglich um 1 Prozent auf 56,9 Millionen Euro, und der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte im gleichen Maß auf 72,1 Millionen Euro zu. Die entsprechende operative Marge schrumpfte daher von 24,8 auf 24,4 Prozent. Auch hier hatten sich Analysten mehr ausgerechnet.