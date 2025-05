Zalando startet positiv und lockt mehr Kunden an Der Online-Händler Zalando ist mit Zuwächsen in das neue Geschäftsjahr gestartet. Dabei profitierte das Unternehmen von einem guten Saisonschlussverkauf, einem positiven Start in die neue Frühjahrs-/Sommersaison sowie seinem Bonusprogramm. Die Zahl …