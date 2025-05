Dax behält Rekord im Auge

DEUTSCHLAND: - DAX NAHE REKORD - Der Dax behält am Dienstag seine Bestmarke von 23.476 Punkten im Auge. Rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,15 Prozent tiefer auf 23.010 Punkte. Anleger warten weiter auf erste Erfolgsmeldungen bei den globalen Verhandlungen über die von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzölle. In New York hatte der Leitindex Dow Jones Industrial seine Gewinnstrecke unterbrochen. Auch der Dax hat mittlerweile eine so lange Gewinnserie hinter sich. Die Commerzbank schreibt am Morgen nach einer Szenario-Analyse, dass die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass Trump seinem Ruf als "Dealmaker" letztlich gerecht wird. Neben Trumps Zollpolitik rückt am Dienstag aber auch die Wahl von Friedrich Merz zum neuen Bundeskanzler in den Mittelpunkt. Das geplante, umfangreiche Investitionspaket der neuen Bundesregierung ist ein wichtiger Hoffnungsträger für die deutsche Wirtschaft. Außerdem läuft die Berichtssaison der deutschen Unternehmen auf Hochtouren, unter anderem mit den Zahlen der Dax-Konzerne Zalando , FMC , Continental und MTU , ergänzt durch viele Resultate aus der zweiten und dritten Börsenreihe.

USA: - LEICHTE VERLUSTE - Nach einer starken Vorwoche sind die US-Aktienmärkte mit leichten Bremsspuren in die neue Börsenwoche gestartet. Dabei ging das Hin und Her der US-Regierung in puncto Zölle in eine weitere Runde. Die Aussicht auf Importzölle auf im Ausland produzierte Filme belastete vor allem die Kurse großer Medienkonzerne und Streaming-Anbieter. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,24 Prozent bei 41.218,83 Punkten, nachdem er in der vergangenen Woche um drei Prozent gestiegen war. Der marktbreite S&P 500 sank am Montag um 0,64 Prozent auf 5.650,38 Zähler. Für den von Technologiewerten dominierten Nasdaq 100 ging es um 0,67 Prozent auf 19.967,94 Punkte abwärts.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Chinas haben am Dienstag überwiegend zugelegt. Am Montag waren sie feiertagsbedingt ebenso geschlossen gewesen wie die Börsen in Tokio und Seoul, an denen auch am Dienstag nicht gehandelt wurde. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg am Dienstag um 0,7 Prozent, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien um rund ein Prozent zulegte. Anleger hoffen weiter auf eine Annäherung im Handelsstreit mit den USA.

^

DAX 23344,54 1,12%

XDAX 23349,65 1,03%

EuroSTOXX 50 5283,05 -0,04%

Stoxx50 4479,18 0,00%



DJIA 41218,83 -0,24%

S&P 500 5650,38 -0,64%

NASDAQ 100 19967,94 -0,67%

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 130,80 -0,04% °



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,1325 0,10%

USD/Yen 143,71 0,01%

Euro/Yen 162,75 0,09%

°



BITCOIN:



^

Bitcoin 94.563 -0,17%

(USD, Bitstamp)

°



ROHÖL:



^

Brent 61,24 +1,01 USD WTI 58,09 +0,95 USD °



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 70,16 auf Lang & Schwarz (06. Mai 2025, 07:38 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -5,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,20 %. Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 8,29 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -7,70 %/+49,59 % bedeutet.