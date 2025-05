Too much, too fast? Palantir: Aktie rutscht trotz Rekordprognose um über 9 Prozent ab! Palantir hat starke Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, die Erwartungen erfüllt und die Prognosen für das Gesamtjahr angehoben. Trotzdem fiel die Aktie nachbörslich um über 9 Prozent.